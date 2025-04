Serie A basket: Trapani sbanca Napoli e riacciuffa in vetta la Virtus

Bologna, 28 aprile 2025 – I successi esterni di Trapani e Trieste – ottenuti rispettivamente a spese di Cremona e Napoli – hanno fatto calare definitivamente il sipario sul ventottesimo e terzultimo turno della regular season del campionato di Serie A di basket, ma soprattutto tenuto aperto oigni discorso legato alla lotta salvezza, mantenendo vive le pur molto flebili speranze di Pistoia e Scafati. Alla Fruit Village Arena di Napoli, i Trapani Shark hanno batutto i padroni di casa 95-76 e hanno così riagganciato la Virtus Segafredo Bologna in vetta alla classifica, a quota 42 punti. A fine gara sono ben cinque i giocatori dello scacchiere siciliano ad aver raggiunto la doppia cifra per punti segnati, con Langston Galloway che si è spinto fino a quota 24 (miglior realizzatore della gara e autore anche di 3 assist e 8 rimbalzi), seguito dai 17 di JD Notae e dai 14 con 7 rimbalzi di Chris Horton. A Napoli non sono invece bastati 39 dell’accoppiata formata da Jacob Pullen – anima della rimonta partenopea nel terzo quarto (chiuderà a quota 19) – e da Erick Green. Trapani ha subito schiacciato sul pedale dell’acceleratore e nella prima metà di gara ha mandato a bersaglio ben 57 punti (27 nel quarto d’apertura e 30 nel secondo) grazie all’ottimo contributo fornito dalla panchina e alle ottime percentuali al tiro (56% da due e 55% da tre). Il solco di 18 lunghezze (57-39) – diventate persino 25 a metà della terza frazione (70-45) – non è però bastato per mettere i siciliani al riparo dall’orgogliosa reazione di Napoli che, aiutata dalla difesa a zona e da un super Pullen, ha provato a riaprire i giochi rientrando addirittura a -8 con un parziale di 17-2. Horton, Galloway e Notae hanno però permesso alla formazione ospite di ritrovare in tempo il bandolo della matassa e di mettere le mani sulla vittoria dopo aver rialzato l’asticella del vantaggio fino a +17. Tiene più viva che mai la corsa playoff, invece, la Pallacanestro Trieste che ha sbancato Cremona sconfiggendo la Vanoli 101-81. Una vittoria su cui ci sono le firme in calce di Denzel Valentine (24 punti) e Jarrod Uthoff, autore di 23 punti conditi con 13 rimbalzi. Alla Vanoli, che, come Napoli, ha tentato la coraggiosa rimonta, non sono invece bastati quattro giocatori in doppia cifra, guidati da un Semaj Christon da 18 punti. Trieste ha cercato di non perdere tempo e già dalla frazione d’apertura partendo con un 12-2 di break. Le giocate di Uthoff e Candussi hanno quindi aumentato il divario fino al +15 al suono della sirena che ha sancito il primo mini-intervallo. Cremona ga sì sbandato ma ha anche avuto la forza, dopo un secondo quarto in cui ha retto l’impatto dei giuliani, di cercare di risalire la corrente affidandosi a un tarantolato Christon, il quale – ben supportato da Davis e Owens - ha sospinto i suoi fino al -5 a 10’ dalla fine. Gli uomini di Brotto hanno quindi cercato di tenere la scia di Trieste ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte alle giocate mortifere di Uthoff e Valentine.