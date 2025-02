Serie A. Varese cambia regia. Arriva Mitrou-Long

La Pallacanestro Varese aggiunge un nuovo tassello al proprio roster annunciando l’ingaggio di Elijah Mitrou-Long, playmaker canadese naturalizzato greco, classe 1996. Il club lombardo punta forte sull’energia e sull’aggressività dell’ex Hapoel Holon per affrontare le undici partite rimanenti della stagione. È questo l’innesto indicato dal nuovo coach dei biancorossi, Ioannis Kastritis, e chiuso nel giro di pochissime ore. Mitrou-Long è un giocatore capace di incidere su entrambi i lati del campo. In attacco è elemento più di attacco al ferro, per creare soluzioni sia personali che per i compagni, mentre in difesa si distingue per intensità e capacità di lettura.

Caratteristiche che hanno convinto Maksim Horowitz, General Manager of Basketball Strategy di Varese: "Siamo molto contenti di portare Elijah a Varese. Ha giocato in campionati di alto livello e avrà un impatto immediato. Conosce già lo stile di coach Kastritis e ci aiuterà a combattere in queste ultime partite". Nato a Mississauga, in Canada, Mitrou-Long ha costruito la sua carriera tra college e professionismo. Dopo l’inizio a Mount St. Mary’s, si trasferisce alla University of Nevada, Las Vegas, dove chiude la stagione da senior con 12.6 punti, 3.3 rimbalzi e 3.4 assist di media. L’approdo nel basket europeo avviene nel 2020-21 in Grecia, dove veste le maglie di PAOK e Apollon Patrasso. Nel 2022 firma per il Yalovaspor in Turchia, ma prima dell’inizio della stagione torna in Grecia, all’Aris Salonicco, agli ordini proprio di coach Kastritis. Qui conferma il suo valore con 11 punti, 3.4 rimbalzi e 3 assist di media. L’anno successivo passa al Peristeri, dove prosegue la sua crescita, fino alla firma con l’Hapoel Holon all’inizio di questa stagione. Ora, l’opportunità con Varese.

Curiosità, è fratello di Naz Mitrou-Long, protagonista in Italia con Brescia, poi meteora all’Olimpia Milano, ora con l’Olympiacos. Ma se il talento è di famiglia, Elijah Mitrou-Long può essere l’uomo della provvidenza per una squadra in grande difficoltà.

Alessandro Luigi Maggi