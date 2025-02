Serie A. Varese molla la pista Forrest e prende Mitrou-Long. Per l’Estra rimane la strada dell’innesto ’economico’

Si assottiglia il ventaglio di opzioni a disposizione del management dell’Estra Pistoia per far fronte all’infortunio di Semaj Christon, che con ogni probabilità non sarà a disposizione per lo scontro salvezza del due marzo a Napoli. Si era infatti parlato di una possibile cessione di Michael Forrest per finanziare un nuovo intervento sul mercato, ma Varese - che era pronta a versare un cospicuo buy out per il giocatore - non aveva intenzione di attendere oltre e ha abbandonato la pista, chiudendo l’ingaggio di Elijah Mitrou-Long, fratello dell’ex Milano Naz e fedelissimo del neo-coach Kastritis. Con Forrest che resterà in biancorosso, dunque, l’unica aggiunta possibile potrebbe essere quella di uno straniero ’economico’, non di prima fascia ma magari pronto-uso, da capire se a gettone o fino al termine della stagione. Sfruttando le risorse - esigue - liberate dall’addio di Anumba (che sarà rimpiazzato da un under 19) e da un’ipotetica transazione con Paschall (difficile). Altrimenti si resterà così, con lo stesso Paschall pronto a rientrare nelle rotazioni di Okorn (da capire in quali condizioni psico-fisiche) fino al ritorno in campo di Christon.