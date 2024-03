Serie A. Wheatle si racconta ai microfoni della Lega: "A Pistoia mi sento a casa fin dal primo giorno»

Una delle colonne del Pistoia Basket, l’inglese Carl Wheatle, è stato il protagonista della rubrica settimanale della Lega Basket "5 domande a...". Un’intervista a tutto tondo parlando di basket e della vita fuori dal parquet passando dal suo legame stretto con Pistoia. "Ormai sono quasi un pistoiese adottivo – dice Wheatle ai microfoni della Lba –. Qui mi hanno sempre fatto sentire a casa, fin dal primo giorno mi hanno accolto come uno di loro e infatti ho davvero un ottimo rapporto con la tifoseria. Loro per noi sono molto importanti, perché vengono sempre a palazzo e vengono per sostenerci ad ogni partita, sia quando vinciamo sia quando perdiamo. La domenica è sempre tutto pieno, perciò è bellissimo entrare in campo, guardarsi intorno e vedere la gente tutta in piedi pronta per tifarci, per supportarci e sostenerci. Pistoia come città poi è un gioiellino, è piccola e carina, io mi sono abituato subito allo stile di vita di qui e non posso proprio lamentarmi".

Pistoia ha stregato Wheatle e Carl ha stregato i tifosi con le sue giocate e il suo essere leader in campo e fuori e insieme stanno costruendo un bellissima storia. "L’anno scorso nessuno ci considerava attrezzati per vincere il campionato – afferma Wheatle – noi sapevamo di essere una buona squadra, però l’obiettivo era quello di qualificarci per i play-off. Quando arrivi in finale però non giochi solo per partecipare e comunque ce la siamo conquistata con la voglia accorgendoci che eravamo molto più rispetto ai pronostici. Quest’anno nessuno ci avrebbe mai dato come partecipanti alla Final Eight, nessuno ci reputava in grado di stare lì con le migliori del campionato e per noi è stato un bene, perché ogni volta che scendiamo in campo affrontiamo queste gare come underdog, come sfavorita".

Questo è il Wheatle giocatore. Fuori dal campo, invece, l’ala dell’Estra è una grande appassionato di thriller e amante del calcio. "Fuori dal campo sono un tipo molto tranquillo – ammette Wheatle - ultimamente mi sono messo a leggere: amo in maniera particolare i thriller, perché ti lasciano sempre col fiato sospeso. anche se sono di Londra tifo Manchester United, mio papà lo tifa e io di conseguenza mi sono appassionato senza discutere... è colpa sua se tifo i Red Devils".

Maurizio Innocenti