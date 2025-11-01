Serie a1. Brixia e il Geas verso il derby. Sesto da favorita contro le bresciane

Tra le gare in programma domani per la quinta giornata della A1 femminile di basket il derby lombardo tra Brixia e Sesto San Giovanni riveste un significato particolare. Entrambe le contendenti hanno già osservato il turno di riposo e sono chiamate a conquistare una vittoria che potrebbe rivelarsi molto importante per il prosieguo della stagione. Il pronostico della vigilia è dalla parte della squadra milanese che, pur giocando in trasferta, vanta una caratura di livello elevato e può centrare la vittoria necessaria per mantenersi attaccata alle prime. Sul fronte opposto la formazione di coach Zanardi, che finora ha subito tre sconfitte nelle tre partite disputate, è comunque pronta a giocare le carte a sua disposizione, tentando di far valere con un avversario così quotato i leggeri progressi evidenziati nelle scorse giornate. In questo senso la compagine biancazzurra conta di ricevere un valido apporto da Marzia Tagliamento, che nelle scorse settimane è tornata a Brescia (dopo una breve esperienza con le spagnole del Jairis) e che, una volta raggiunta la giusta condizione, può offrire un valido contributo ad una squadra così giovane come quella brixiana. Una voglia di risalire della quale non intende tener conto Sesto San Giovanni, che deve dimostrare che il ko nell’ultima trasferta a Roseto è stato un semplice episodio per una squadra che vuole guardare in alto.

Luca Marinoni