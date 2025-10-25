Serie a1 femminile. Brixia per l’impresa sul parquet di Schio. Geas, c’è Battipaglia

L’anticipo delle 19.30 tra Schio e Brixia aprirà il quadro della quarta giornata dell’A1 femminile di basket. Un confronto che, almeno sulla carta, si preannuncia proibitivo per la squadra di coach Zanardi, chiamata a rendere visita alle vicentine che non solo guidano la classifica con tre vittorie in altrettante gare, ma vantano un roster di assoluta caratura (del quale fanno parte ben sei straniere, ma pure l’ex Carlotta Zanardi), deciso a lottare per il primato in Italia e a farsi valere nell’EuroLeague. Una corazzata, quella vicentina, che nell’ultima gara giocata in Campionato è andata a vincere 87-44 a Broni (che domani giocherà a Sassari). Ben diversa è la situazione in casa biancazzurra. Le brixiane, che hanno già effettuato il turno di riposo, hanno subito finora due sconfitte nelle due gare disputate, ma coach Zanardi chiede alle sue ragazze di portare avanti anche a Schio i piccoli miglioramenti fin qui intravisti. Una “mission impossible“ che sarà seguita con interesse pure dal Geas Sesto San Giovanni (reduce da una vittoria ed una sconfitta nell’EuroCup): domani ospiterà la PB63, altra squadra ancora senza punti, col proposito di riscattare lo scivolone di Roseto e rimanere a stretto contatto con le prime.

Luca Marinoni