Serie a1 femminile. Il Geas non si ferma: ora sono tre le vittorie di fila. Rammarico Sanga

Un bel sorriso per il Geas che porta a tre la sua striscia di vittorie consecutive superando San Martino di Lupari 73-63 dopo una partenza complicata. Le rossonere hanno trovato una clamorosa prestazione di Gwathmey che ha messo insieme 27 punti e 10 rimbalzi: "Grande merito va alle ragazze - dice la coach Zanotti - per essere rimaste compatte e sempre pronte a reagire, giocando con lucidità ed eseguendo al meglio la zona per portare a casa un’altra grande vittoria". Niente da fare per il Repower Sanga Milano invece nella improba trasferta di Venezia esce battuta per 73-52 con soli 18 punti nella ripresa. Solo Diallo in doppia cifra con 15 punti segnati. "Sono comunque soddisfatto - dice coach Pinotti - in alcune fasi della partita, di fatto, abbiamo giocato contro la nazionale italiana. Torno a casa portandomi qualcosa di positivo e da qui vorrei ripartire per continuare la nostra crescita".

In questo turno invece ha riposato Brescia che tornerà di scena proprio domenica nel derby lombardo contro il Sanga Milano. Si giocherà al Bocconi Sport Center alle ore 18. Turno in trasferta invece contro il fanalino di coda per l’Allianz Geas che sarà di scena a Battipaglia sempre alle 18 di domenica.

Sandro Pugliese