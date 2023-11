Serie A1 femminile. Il Sanga perde il derby-salvezza con la Brixia. Il Geas batte Battipaglia e spicca il volo

Prosegue il buon momento del Geas Sesto San Giovanni che ha risolto facilmente la pratica Battipaglia con uno scarto quasi di 30 punti. Quarto successo consecutivo per le ragazzi di coach Cinzia Zanotti che si sono issate al secondo posto in classifica in compagnia di Schio e Bologna e sabato 4 proveranno a difendere la loro posizione delle molisane di Campobasso che inseguono a soli due punti di distanza. Niente da fare per il Repower Sanga Milano che invece ha perso in casa lo scontro diretto con Brescia ed ora avrà l’affascinante quanto "impossibile" sfida contro la Virtus Bologna in trasferta. Sandro Pugliese