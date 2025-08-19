Serie A1 femminile. La stagione del Geas inizia al Sa Duchessa. Doppio test con Tortona prima del campionato

Domani inizia l’avventura del Geas Sesto San Giovanni di Cinzia Zanotti (nella foto) che si raduna per iniziare le attività della nuova stagione. Come l’anno passato bisserà l’impegno di campionato con l’Eurocup e l’obiettivo della squadra sestese sarà quello di imparare a gestire ancor meglio le forze.

Folto il calendario del precampionato delle rossonere che sarà anticipato da un ritiro in quel di Campodolcino (Sondrio). Prima uscita al torneo "Sa Duchessa" di Cagliari dove il 6 e 7 settembre il Geas sarà impegnato con Schio, Sassari e Partizan Belgrado. Una settimana di allenamenti e poi un anticipo gustoso di quello che sarà l’opening day di inizio campionato, quando il Geas sarà ospite a Tortona sabato 13.

Da quel momento le rossonere inizieranno ad allenarsi e giocare proprio come durante la stagione praticamente ogni 3-4 giorni. Mercoledì 17 se la vedranno in casa con Brescia, poi un “vernissage“ a Broni previsto per sabato 20, ancora Tortona mercoledì 24, ma questa volta al PalaAllende di Cinisello Balsamo. Infine l’ultima trasferta a Brescia prevista per sabato 27 settembre.

Proprio al PalaLeonessa dove poi il 4 o 5 ottobre (giorno ancora da definire) inizierà il campionato nella sfida contro Derthona, subito dopo (l’8 ottobre) l’esordio europeo in trasferta, ma l’avversario sarà definito dal risultato del preliminare.

Sandro Pugliese