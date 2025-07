Serie A1 femminile. Scott, Roumy e la nazionale Under 18 Ostoni: la Geas alza l’asticella

Quadro completo per il nuovo Geas Sesto San Giovanni della coach Cinzia Zanotti che dopo un’annata complicata vuole riportare le rossonere ad avere continuità ad altissimo livello in Serie A1 femminile. La squadra è già stata annunciata in toto con largo anticipo. Dopo le conferme iniziali di Gina Conti, Tinara Moore e Valeria Trucco, il ritorno di Martina Kacerik da Campobasso, gli arrivi di Adele Cancelli, Beatrice Attura e Cristina Osazuwa, il botto è arrivato con la firma delle ultime due straniere. Madison Scott, classe 2001, è stata scelta proprio in questa tornata al Draft WNBA dalle Dallas Wings con il numero 14 assoluto, dopo essere uscita da Ole Miss University con la quale proprio quest’anno è entrata nelle Sweet 16 della NCAA. Per lei sarà la prima esperienza europea, conosce già l’Italia invece la francese Sara Roumy, classe 2003, che quest’anno ha disputato una grande stagione con la maglia di Faenza volando a 18.1 punti a partita. Per completare il roster, il Geas ha pescato dal suo florido settore giovanile con l’inserimento nelle 10 di Olivia Ostoni che, peraltro, da oggi giocherà l’Europeo con la Nazionale Under 18 a Las Palmas insieme all’altra rossonera Arianna Appetiti. Continua, invece, il derby a suon di firme in A2 tra le due squadre di Milano, il Sanga e il Milano Basket Stars: le “orange“ hanno ingaggiato Ilaria Nespoli, le “stelle“ invece hanno nominato Paolo Pesaro come nuovo coach, mentre hanno definito nello Sport Center di Noviglio il nuovo campo da gioco omologato per la A2.

S.P.