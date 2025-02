Serie A1. Johnson resta fuori. Bradford e Varese più vicini al rinnovo

Varese si prepara alla sfida di domenica sera a Trapani, un match insidioso nonostante i siciliani arrivino da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Dopo l’arrivo di Elijah Mitrou-Long, la priorità è trovare la giusta combinazione tra gli stranieri, con il nuovo allenatore Ioannis Kastritis orientato a puntare su quattro esterni, escludendo Jaron Johnson dalle rotazioni. La sua cessione, però, appare complessa: Cremona si era fatta avanti, ma Varese non intende rinforzare una diretta concorrente per la salvezza e attende offerte dall’estero. Per ora, la soluzione interna è la più probabile, con Desonta Bradford (nella foto) destinato a prolungare fino al 28 marzo il contratto in scadenza a fine mese. Il mercato non offre alternative convincenti per sostituire Johnson, né per il ruolo di ala forte perimetrale che il club continua a cercare. Nel frattempo, Kastritis avrà una settimana per lavorare con la squadra al completo, con il rientro di Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. A Trapani, Varese ritroverà Gabe Brown, il cui contratto va rinnovato entro fine mese, mentre il centro Tibor Pleiss è passato al Panathinaikos. In attesa, Varese si concentra sul lavoro in palestra per affinare i meccanismi e presentarsi al meglio alla ripresa del campionato.

Alessandro Luigi Maggi