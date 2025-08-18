Serie A2. Blu Basket, roster completo. Harrison e Hogue per sognare

La Blu Basket Bergamo ha ufficializzato il roster e i numeri di maglia per la stagione di Serie A2 2025-26. Coach Andrea Zanchi potrà contare su un gruppo eterogeneo che mescola esperienza, talento e futuro, confermando la volontà del club di affrontare il campionato con ambizione e solidità. Due i leader americani: la guardia D’Angelo Harrison, classe 1993, che indosserà la maglia numero 7, e il centro Dustin Hogue (1992), pronto a portare fisicità sotto canestro con il numero 22. Accanto a loro, un nucleo italiano di valore guidato da Mattia James Udom (numero 17), Eric Lombardi (21) e Stefano Bossi (3). Tra i giovani in rampa di lancio ci sono Matteo Bogliardi (12), Axel Piccirilli (10), Andrea Loro (11) e Nicolò Nobili (14), mentre Loic Bosso Nigang (4), classe 2005, sarà una delle scommesse più intriganti nel ruolo di centro. Completano il roster Saverio Bartoli (40), Alberto Guiducci (44) e Denis Zhytenov (13), altro prospetto classe 2007.

Accanto a Zanchi, confermato lo staff tecnico con gli assistenti Andrea Bonacina e Maurizio Lasi, il preparatore atletico Giustino Danesi (campione d’Italia con la fu Mens Sana Siena come con Olimpia Milano), il team manager Marco Antonietti e il direttore sportivo Fabrizio Frates. A guidare la società il presidente Stefano Mascio, che dopo le stagioni di Treviglio e Orzinuovi cerca il rilancio nel capoluogo con un solo obiettivo: conquistarsi un posto nella massima serie del basket italiano. L’ultimo test pre-stagionale sarà di alto livello: il 13 e 14 settembre la Blu Basket parteciperà alla Lombardia Cup al PalaFitLine di Desio, affrontando in semifinale la Pallacanestro Cantù e poi una tra Varese e Cremona. L’esordio in campionato avverrà la settimana successiva al PalaFacchetti, contro la VL Pesaro.

Alessandro Luigi Maggi