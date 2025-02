Serie A2. Cantù col fiatone, alla fine il bicchiere è mezzo pieno. Ora la sfida con Piacenza per dare continuità

È finalmente terminato l’incubo in casa Acqua San Bernardo Cantù con il ritorno al successo dopo 5 ko consecutivi sfruttando l’anticipo infrasettimanale al PalaFitLine contro la forte Cividale. È una tripla a 3“ dalla fine realizzata da Valentini che fa esplodere di gioia il pubblico biancoblu regalando il 78-77 con cui finisce l’incontro con i friulani. Così la squadra di coach Brienza riprende il suo cammino e raggiunge proprio Cividale in classifica con 17 successi e 10 sconfitte: "È stata una gran partita, una vittoria voluta, ci abbiamo provato in tutti i modi perché i ragazzi avevano una voglia di vincere enorme", dice il tecnico canturino. Ora spera di cambiare rotta: "È stata proprio una partita di cuore, di chi vuole cambiare qualcosa e non si arrende. Adesso siamo ripartiti, quella di domenica con Piacenza (ultima in classifica, ndr) sarà una partita fondamentale per noi".

Se questo è stato un anticipo legato alla settimana di attività delle nazionali di fine mese, questo weekend si torna in campo per la 27^ giornata. Oltre a Cantù, in campo tutte le altre formazioni ovviamente. Domani alle 20.30 l’Urania Milano ospita all’Allianz Cloud i campani di Avellino. Domenica alle 18 le altre gare, tutte casalinghe: Vigevano attende Cento, la Juvi Cremona giocherà la sfida contro Cremona, mentre Orzinuovi proverà ad interrompere la striscia da 9 ko consecutivi ospitando in casa Forlì.

S.P.