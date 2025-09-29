Serie a2. Colpo dell’Urania . Cadono Bergamo e la Juvi Cremona
Tante emozioni nella seconda giornata di A2, che vede il successo in extremis di Urania Milano sul difficile campo di Avellino: 74-75 il finale, decisivo un canestro di Taylor con dodici secondi da giocare, mentre manca poco dopo la risposta dell’esperto Zerini. Per Milano lo stesso Taylor chiude con 21 punti, ma è degna di nota la prestazione di Alessandro Gentile, che dopo aver saltato la prima giornata segna 16 punti distribuendo 5 assist.
Buona gara anche della Gruppo Mascio Bergamo, ma a Pistoia arriva un ko per 93-83. Decisivo il 28-19 del quarto quarto, anche se D’Angelo Harrison lascia il segno con 22 punti, più che dignitosa la prestazione di Mattia Udom, 10 punti e soprattutto 11 rimbalzi. Pesa la maggiore esperienza della squadra toscana che, retrocessa la passata stagione, cerca un nuovo posto al sole per tornare subito nella massima serie.
Sconfitta infine per la Juvi Cremona, vittima già nei pronostici sul campo di Brindisi. Si salva un buon Travis McConico, 19 punti in 29’ nell’85-60 finale, ma i padroni di casa hanno ben altri obiettivi per questa stagione.
A.L.M.
