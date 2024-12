Serie A2. Elachem, quinto stop: "Troppo a sprazzi»

La Elachem Vigevano incassa il quinto stop consecutivo nel recupero della 13° giornata contro la capolista RivieraBanca Rimini (72-87). Bene Stefanini (21 punti, 20 nei primi 15’) e capitan Rossi. "Per salvarci dobbiamo mantenere alta l’aggressività – commenta coach Lorenzo Pansa – e siamo andati un po’ a sprazzi". La Elachem torna in campo domenica in casa alle 17 contro la Valtur Brindisi.

Umberto Zanichelli