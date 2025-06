Serie A2: Estra Pistoia al via, addio di Andrea Tronconi al Pistoia Basket

Il campionato di serie A2, al quale – salvo ribaltoni clamorosi in tema d’iscrizione – parteciperà l’Estra Pistoia, prenderà il via domenica 21 settembre 2025, con la prima giornata della stagione regolare. Il girone di andata si concluderà domenica 28 dicembre, mentre l’ultima giornata della fase di ritorno è in programma per domenica 26 aprile 2026. I turni infrasettimanali, tutti fissati di mercoledì, sono: 8 e 29 ottobre; 12 e 26 novembre; 21 gennaio; 11 febbraio; 25 marzo; 8 aprile. Due le soste previste: domenica 1° marzo 2026, in occasione della finestra FIBA per le Nazionali, e domenica 15 marzo, dedicata alla Final Four di Coppa Italia LNP. Terminata la regular season, la Serie A2 entrerà nel vivo con la fase post-season. Il primo turno dei play in è per giovedì 30 aprile, secondo turno domenica 3 maggio, per quanto riguarda i play off si parte venerdì 8 maggio con gara 1 dei quarti di finale mentre l’eventuale gara 5 di finale è prevista per giovedì 18 giugno. Due gli eventi Lnp, la Supercoppa (Final Four) che si giocherà nel weekend di sabato 13 e domenica 14 settembre e la Coppa Italia (Final Four) in programma da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026.

Intanto è arrivata l’ufficialità dell’addio del team manager Andrea Tronconi che dopo nove anni lascia il Pistoia Basket. Tronconi ha scelto di seguire Sambugaro a Reggio Emilia, dove ricoprirà il ruolo di responsabile dello scouting e team manager. "Penso sia impossibile esprimere a parole quello che questi nove anni hanno rappresentato, rappresentano e sempre rappresenteranno per me – dice Tronconi –. Ho trovato una famiglia in campo, con la squadra, lo staff e tutte le persone che quotidianamente frequentano il palazzetto, ed una famiglia fuori, sugli spalti, che mi hanno accolto e dato tanto, sicuramente troppo per una persona normalissima come me. Avrei voluto che l’ultimo atto di questa bellissima storia fosse stato diverso, ma il dolore che questa stagione ha portato ha forse reso ancora più chiaro la qualità infinita dei rapporti stretti in questi anni. Mi porterò nel cuore tanti momenti incancellabili l’unica parola che posso avere per tutti Voi che siete il Pistoia Basket, dentro e fuori dal campo, è: grazie". "In questo momento vorrei ringraziare Andrea Tronconi per il suo lavoro che ha svolto quotidianamente e per la sua dedizione che ha sempre dimostrato nei confronti del Pistoia Basket – ha affermato il presidente Joseph David – A nome di tutto il club, gli auguriamo buon lavoro per il nuovo incarico che andrà a ricoprire". Adesso sale l’attesa per gli annunci dei volti nuovi che caratterizzeranno il prossimo anno: in pole, come già detto, ci sono Andrea Di Nino come direttore generale, Alessandro Frosini come direttore sportivo e Tommaso Della Rosa come coach.

Maurizio Innocenti