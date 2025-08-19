Serie a2 femminile. Derby Sanga-Basket Stars già alla terza giornata. A settembre via alle amichevoli di preparazione

Sarà una Serie A2 caratterizzata da un inedito derby di Milano. Al Sanga, ormai da quasi un ventennio nella categoria (con anche un anno di Serie A1), si affiancherà il Milano Basket Stars, al suo primissimo anno nella serie cadetta. La prima stracittadina è in programma quasi subito, alla terza giornata, quando allo Sport Center di Noviglio le Stars affronteranno il Sanga domenica 19 ottobre. Per il ritorno bisognerà attendere il 2026 quando al PalaGiordani, il 24 gennaio, toccherà alla Repower ospitare il MBS. Ad un passo dal derby le Foxes Giussano e il Basket Costamasnaga, a completare la truppa lombarda nel girone A. Sanga e MBS, nonostante la vicinanza, non si incroceranno mai in pre-campionato. Le “orange“ saranno le prime ad iniziare le amichevoli sabato 5 al PalaM6 di Milano contro la A1 di Brescia, mentre le Stars giocheranno per la prima volta a Noviglio domenica 6 contro Tortona. Sarà un precampionato un po’ più internazionale per il Sanga che il 9 settembre ospiterà le francesi di Nizza, mentre svelerà il suo abito al PalaGiordani sabato 20 contro le svizzere di Baden. Le rossocrociate saranno poi a Noviglio domenica 21 per sfidare il Milano Basket Stars. Ultimo appuntamento per entrambe nel weekend del 27-28 settembre. La Repower sarà a Bolzano per il memorial Mazzali, mentre le Stars a Costamasnaga per un torneo con le padrone di casa, Moncalieri e Giussano. S.P.