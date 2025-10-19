Serie A2 femminile. Sanga-Stars, riecco il derby della Madonnina: "Molto più di una partita: è un segnale forte»

Correva l’anno 1966 quando si giocò l’ultima stracittadina del basket di Serie A al femminile. Ai tempi era la sfida tra la Standa e la Zaiss. Oggi, 59 anni dopo, quelle società non ci sono più e ci saranno due nuove realtà milanesi ad affrontarsi in A2. Questa volta, infatti, è il turno del Milano Basket Stars e della Repower Sanga Milano che si sfidano nella terza giornata del campionato. L’unica pecca è che si giochi lontano dalle mura cittadine con la sfida in programma nel sud della provincia di Milano, allo Sport Center di Noviglio, nella casa del MBS che ha dovuto lasciare la città dopo la promozione per avere un campo in regola per la categoria. In questo senso, per unire le due realtà interessante, l’intervento dell’assessora allo Sport di Milano Martina Riva: "Non è soltanto una partita, ma una dichiarazione di intenti, un segnale che lo sport della nostra città continua a crescere e ad ambire a nuovi traguardi. Sono convinta che lo sport femminile debba essere protagonista nella nostra società: questo derby ne è la dimostrazione più bella e concreta". Il Sanga ci arriva da imbattuta, le Stars invece sono ancora alla ricerca del primo successo. Palla a due alle ore 18. Sandro Pugliese