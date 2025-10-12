Serie A2. La Blu Basket debutta alla ChorusLife Arena. Urania per lo sgambetto
Esordio assoluto in terra orobica per la Gruppo Mascio alla ChorusLife Arena in un derby lombardo con l’Urania Milano denso...
Esordio assoluto in terra orobica per la Gruppo Mascio alla ChorusLife Arena in un derby lombardo con l’Urania Milano denso di significati. Bergamo arriva da due successi (Roseto in casa e Rimini) e viaggia a 89,3 punti di media, con D’Angelo Harrison top scorer a 24,3 e 15 giocatori già in doppia cifra complessiva. Così l’assistente Lasi: "Inaugureremo a livello di pallacanestro il nuovo palazzo… Vogliamo onorarlo nel modo migliore". Attenzione all’esperienza e al talento dell’Urania: c’è il clamoroso talento del classe 1992 Alessandro Gentile (nella foto), reduce da 31 punti con la Fortitudo, più Amato e due stranieri di livello. Come ribadisce l’americano: "Ogni partita è una sfida e dobbiamo affrontare quella nuova". L’Urania di Cardani, ko dopo due overtime con la Fortitudo, cerca solidità dietro: "Troppi punti presi già all’intervallo… Bergamo ha esterni importanti e una coppia di stranieri da categoria superiore". Sulla stessa linea Lupusor: "Sconfitta che brucia, ma tanta voglia di riscatto". Comunque vada, sarà un grande spettacolo tra due squadre che cercano un posto nei playoff. A.L.M.
