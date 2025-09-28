Serie a2. L’avventura della Blu Basket parte a Pistoia

Debutto in campionato vicino per la Gruppo Mascio Blu Basket, impegnata da oggi pomeriggio alle 18 nel campionato di Serie A2, in cui arriva da matricola. Sarà subito una trasferta, per gli orobici, al PalaCarrara contro l’Estra Pistoia. "È la nostra prima partita, da adesso iniziano finalmente quelle che contano. Sappiamo di giocare in un campo come Pistoia con una tifoseria calda e competente, che si farà sentire, e di avere contro una squadra che ha un buon gruppo, con ottimi americani - ha affermato alla vigilia il vice-allenatore Maurizio Lasi -. Per noi sarà subito un bel banco di prova: dovremo essere bravi a riuscire a giocare con i nostri ritmi e a contenere i loro giocatori più importanti". Ai canali ufficiali del club ha parlato anche il playmaker Matteo Bogliardi. "Siamo carichi e anche curiosi per questo debutto, vogliamo testare il nostro livello - le parole del giocatore della Blu Basket - Pistoia è una squadra molto forte, costruita bene, e hanno un fattore campo importante. Sarà una partita intensa e dovremo essere pronti dal primo minuto ad approcciare bene la gara".

Sarà la prima volta in Serie A per quattro giocatori tra i bergamaschi: Nicolò Nobili, Axel Piccirilli e Loic Bosso Nigang. Gli ex di turno sono invece l’ala Erik Lombardi, a Pistoia dal 2015 al 2017, e il vice allenatore Maurizio Lasi, capo allenatore dei toscani dal 2006 al 2009 con una promozione dalla B alla A2.

