Serie A2. L’Urania ricarica energie e umore. Cantù, De Nicolao in infermeria

Mentre la Serie A2 si prende una pausa per gli impegni dei giocatori con le rispettive Nazionali nelle finestre FIBA, Urania Milano e Acqua S.Bernardo Cantù rimangono si preparano ai prossimi appuntamenti. Per l’Urania il rinvio della sfida contro la Fortitudo Bologna al 19 marzo permette di recuperare energie dopo la sconfitta casalinga contro Avellino (76-85). Una partita complicata per i Wildcats, che hanno dovuto fare a meno di Gentile e, a gara in corso, anche di Cesana. Nonostante le buone prestazioni di Amato (18 punti) e Potts (16 punti), l’Urania non è mai riuscita a ribaltare l’inerzia del match.

Per Cantù, la pausa arriva in un momento di riflessione dopo la vittoria netta contro Piacenza (87-68), con Tyrus McGee top scorer (18 punti). Ma l’infortunio di Andrea De Nicolao ha richiesto un intervento in artroscopia al ginocchio, con tempi di recupero stimati in circa sei settimane. La sua assenza sarà un fattore da gestire in vista del rush finale di stagione.

Alessandro Luigi Maggi