Serie A2 maschile. Cantù, chance persa. La promozione diretta è ormai un miraggio

La Pallacanestro Cantù alza bandiera bianca. La sconfitta arrivata lo scorso fine settimana a Udine chiude ogni chance di promozione diretta. I lombardi sono infatti a otto punti di distanza dalla capolista friulana, ma la buona prestazione nell’infiammata atmosfera del PalaCarnera rinvigorisce anche coach Brienza. Restano i playoff, dove in ballo ci sarà il restante posto per salire nella massima serie, pur con rivali come Rimini, Urania, Fortitudo e, forse, una tra Verona, Pesaro e Brindisi.

"La prestazione, pur considerando la sconfitta, certifica che siamo usciti definitivamente da quel periodo negativo di quei maledetti venti giorni. Ora possiamo dire che ce li siamo messi alle spalle. Probabilmente Udine, meritatamente, con questa vittoria adesso si è accaparrata la prima posizione, ma noi ci faremo trovare pronti per prenderci l’altro posto che rimane per la Serie A", il commento colmo di orgoglio del tecnico canturino dopo la prova della sua squadra. Udine vede ormai il salto di categoria, ma dietro Cantù sa ora di avere nuovamente le carte in regola per fare la parte del leone nell’imminente corsa playoff. In Serie A2 sarà un finale di stagione entusiasmante.

Alessandro Luigi Maggi