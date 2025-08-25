Serie B. Elachem Vigevano stakanovista. Gioca due partite a settimana

In continuo progresso. Inizia a prendere forma la Elachem Vigevano targata coach Stefano Salieri che sabato ha affrontato Fiorenzuola, squadra che incrocerà anche nel campionato di serie B che prenderà il via il 21 settembre. I ducali si sono presentati in terra emiliana senza Boglio, in fase di recupero da una distorsione alla caviglia sinistra, con Verazzo e Zacchigna tenuti precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare e con Kancleris rientrato in Lituania per impegni già autorizzati. Nonostante questo i ducali hanno vinto due dei quattro quarti disputati, pareggiato il terzo con una tripla allo scadere di Diouf e perso una frazione.

Ma coach Salieri ha visto in campo maggiore fluidità dell’attacco e la giusta aggressività in difesa che va chiedendo dal primo giorno. "Avrei potuto allungare la squadra inserendo qualche ragazzo del settore giovanile – spiega il tecnico di Castel San Pietro – ma ho preferito utilizzare gli effettivi che avevo a disposizione. Nel corso di una stagione lunga e serrata come quella che ci attende capiterà di dover fare a meno di qualche giocatore. Penso che questi momenti siano particolarmente importanti nel lavoro di formazione di un gruppo, e il nostro è nuovissimo, e posso dire di aver colto segnali importanti".

Contro gli emiliani Vigevano ha registrato anche prove molto buone di almeno tre giocatori, a partire da Gajic, 25 punti in 40’, Diouf, 18 e una presenza importante a rimbalzo e Fiusco (15), reduce da due anni vessati da infortuni ma dal talento indiscutibile che il tecnico ducale ha fortemente voluto e che potrebbe rivelarsi una delle sorprese della stagione ormai alle porte. Dopo la domenica di riposo oggi Vigevano riparte con tre sedute di allenamento, due al mattino con pesi e tiro e una pomeridiana. Triplo allenamento anche venerdì. Questa settimana sono in programma le amichevoli a Orzinuovi, mercoledì alle 18 e sabato alla stessa ora ad Omegna per l’edizione 2025 del Trofeo Bertolazzi.

Umberto Zanichelli