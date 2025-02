Serie B interregionale, girone Play in-out. Goldengas nella seconda fase. A Ferentino per non mollare

Prima giornata della seconda fase per la Goldengas che domani alle ore 18 rende visita al Ferentino nell’esordio del girone Play-In Out. In base al regolamento, le due squadre, che non si sono mai affrontate nella stagione regolare proveniendo da due gironi diversi, si portano dietro i punti ottenuti negli scontri diretti con le altre formazioni giunte dal proprio girone iniziale: dunque sia Senigallia che Ferentino partono da quota 12, pur avendo i biancorossi vinto una partita in più nel girone Marche. Misteri della formula più volte discussa ma che la Fip ha deciso di confermare anche per questa stagione. Tanta esperienza nei laziali che vantano due totem come Bisconti, lungo per anni dominante in B, ora 43 anni e Rullo, che ha giocato pure in A e di anni ne ha 35 ma sa ancora far canestro. C’è anche il figlio d’arte Gaeta, di certo non sarà un match facile per la Goldengas che però vuole iniziare bene per agganciare i primi tre posti nel gruppo da 12 della seconda fase (12 giornate) e conquistare subito la salvezza diretta senza passare per i play-out. Soltanto l’ultima delle 12 invece retrocederà da subito in serie C.

Andrea Pongetti