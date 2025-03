Serie b interregionale: la squadra di senigallia oggi alle 21 affronta la gara piu’ importante in ottica salvezza. Godengas, contro il Vasto una sfida determinante

Tre vittorie consecutive, ma è quella odierna la partita più importante fino ad ora nella seconda fase della serie B Interregionale. Nel turno infrasettimanale, quinta delle dodici giornate della fase salvezza, la Goldengas Senigallia affronta oggi alle ore 21 in casa il Vasto: match fondamentale. Senigallia, reduce da tre vittorie consecutive, è salita infatti a 18 punti (partiva dai 12 conquistati nella prima fase) e per la prima volta è tre le prime tre delle dodici squadre del girone: ciò significa che se il campionato finisse ora, la Goldengas sarebbe salva senza dover disputare i play-out, prvilegio che spetta soltanto alle prime tre di questa fase. Con 18 punti Senigallia è alla pari del Vasto e dietro solo al Val di Ceppo a 20 ma ad inseguire ha una fitta schiera di squadre a 16 in una classifica ancora cortissima. La partita contro il Vasto è uno spartiacque. A Pescara l’avversario si è mostrato davvero ben poca cosa, ma c’è modo e modo di vincere e la Goldengas nell’ultima giornata lo ha fatto nella maniera migliore, dominando dall’inizio alla fine con un +46 esterno che oltre a essere una delle più nette vittorie di 46 anni di storia societaria, testimonia uno stato di forma invidiabile per gli uomini di Petitto, che col nuovo assetto e un roster senz’altro più competitivo che a inizio stagione dopo gli arrivi di Clementi, Soviero e Carrara, hanno tutte le carte in regola per salvarsi.

Andrea Pongetti