Serie B. La Elachem Vigevano inizia il cammino. Pronto il PalaElachem

"Sono stati tre giorni molti proficui, con l’unica ombra dell’infortunio occorso ad Alfredo Boglio (nella foto), il nostro nuovo capitano, che valuteremo nei prossimi giorni". È decisamente soddisfatto coach Stefano Salieri del primo approccio con la sua rinnovatissima Elachem Vigevano. La squadra ducale, che non presenta nel roster alcun giocatore della passata stagione, ha abbassato di molto l’età media e si è affidata all’esperto coach per aprire un nuovo ciclo. "I ragazzi sono arrivati in ottime condizioni atletiche – commenta Salieri – e come avevamo programmato abbiamo iniziato subito ad inserire le prime indicazioni e le prime regole. Per noi sarà fondamentale lavorare per darci una linea chiara e soprattutto una precisa identità prima possibile". Già mercoledì i ducali scenderanno in campo per la prima volta a Milano, all’Allianz Cloud, contro l’Urania. Vigevano disputerà otto amichevoli pre-stagionali tutte in trasferta: si pensava che i lavori di posa del parquet al PalaElachem si protraessero sino a fine mese, mentre sono già stati ultimati. Oggi, all’avvio ufficiale della preparazione, gli atleti scenderanno già sul parquet di casa. Coach Salieri non manca di sottolineare l’accoglienza dei tifosi. "Sono stati in molti a seguirci già dal primo giorno – dice – sfidando il caldo terribile: a loro va il mio ringraziamento di cuore". Umberto Zanichelli