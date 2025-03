Serie B nazionale, trentaduesima giornata. Jesi da playoff, Fabriano per i play-in. Un derby da vivere al PalaTriccoli

Poche ore a quella che, in ogni caso, sarà una grande giornata di sport al PalaTriccoli dove alle ore 18 odierne va in scena il sentito derby della trentaduesima giornata di serie B Nazionale, tra General Contractor Jesi e Ristopro Fabriano. Jesi, ottava con 34 punti, insegue ancora un posto tra le prime sei e dunque i play-off, Fabriano, decima a 28, è a un passo dalla certezza dei play-in per cui serve ancora qualche vittoria. E la Ristopro deve riscattare il brutto ko dell’andata, un 52-68 subito in casa al termine di un match decisamente mal giocato.

Previsto un grande pubblico: la prevendita è andata bene sia a Jesi che a Fabriano e continua: a Jesi stamane il PalaTriccoli è aperto dalle 10.30 alle 12.30 per i tifosi jesini, mentre a Fabriano la prevendita è alla tabaccheria delle Fontanelle, ma i biglietti si potranno prendere anche al botteghino. I fabrianesi annunciati saranno dunque senz’altro più dei 250 che hanno acquisto il biglietto in prevendita nella città della carta. Prezzi sia per i sostenitori di casa che per quelli in trasferta 15 euro intero, 12 ridotto (familiari settore giovanile jesino e over 70), 10 per le donne, gratis fino a 18 anni mostrando documento all’ingresso.