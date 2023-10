Serie B, oggi al Palatriccoli: palla a due ore 18. Jesi vuole ingabbiare i Leoni di Bisceglie

Smaltiti – si spera - i postumi della scoppola di San Vendemiano, prima trasferta nordista della stagione, la General Contractor torna a riassaporare (si fa per dire) la frizzante aria della Puglia affrontando, dopo il pasticciaccio brutto di Ruvo, un‘altra avversaria inedita proveniente dal tacco dello Stivale, la Lions Bisceglie (PalaTriccoli palla a due alle 18). Una squadra in salute, quella allenata da coach Fabbri, reduce da un paio di sonanti vittorie che ha preso a viaggiare col vento in poppa sospinta da un attacco-mitraglia capace di sfornare la stratosferica media di oltre i 90 punti a partita (nelle ultime tre uscite) dopo la tripletta di sconfitte di inizio campionato. Riepilogando: Lions a secco nel derby dell’esordio casalingo contro Ruvo (71-82 unico insuccesso con uno scarto in doppia cifra) sconfitta di mezzo canestro (60-59) nella prima trasferta a Ravenna seguita a ruota dallo stop interno contro Fabriano (97-99). Primi segnali di riscossa a metà mese, quarta di campionato, la malcapitata Andrea Costa sepolta sotto una valanga di canestri (99-70) performance vincente ribadita nell’ultimo turno sulle ali del golpe esterno a casa della Virtus Padova al termine di una prestazione offensiva per la terza volta consecutiva oltre quota 90 (81-92). In settimana coach Marcello Ghizzinardi non ha dovuto spendere tante parole per spiegare che tipo di partita andrà in onda oggi. "Una squadra ostica che fa di fisicità e atletismo le armi migliori, una squadra con tanti punti nelle mani e la capacità di tenere ritmi altissimi - la disamina del tecnico leoncello - Molto dipenderà dal nostro modo di approcciare la gara, se come è capitato a San Vendemiano, o a Chieti, e anche contro Ruvo, non mettiamo fin da subito la massima concentrazione, rischiamo di trovarci ad affrontare rimonte complicate che all’atto pratico, e comunque in questo particolare momento della stagione difficilmente riusciremo a portare a termine con successo". Successo (l unico finora e manco a dirlo, soffertissimo) che manca dall’ 11 ottobre, infrasettimanale contro la Gemini Mestre, lo specchio di una classifica magra, per non dire scarna che, a detta di molti, non rispecchia il reale valore della squadra. Se c’è un modo per dimostrare il contrario quella di oggi contro i Lions potrebbe (dovrebbe?) essere l’occasione giusta.

Gianni Angelucci