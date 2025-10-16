Serie B, vani i tentativi di rimonta dei pesaresi. Consultivest ko a Faenza, fatale il primo quarto

TEMA SINERGIE

78

CONSULTINVEST LORETO PESARO

69

TEMA SINERGIE : Bianchi, Rinaldin, Stefanini, Mbacke 18, Vettori 12, Van Ounsem 17, Longo 8, Fragonara 12, Aromando ne, Santiangeli, Al Alosy ne, Fumagalli 11. All.: Pansa

CONSULTINVEST LORETO PESARO: Delfino 8, Del Prete ne, Aglio 5, Valentini ne, Lucchetti ne, Sgarzini 6, Tognacci 11, Graziani 19, Lomtazde 4, Pillastrini 9, Terenzi 7. All.: Ceccarelli

Arbitri: Tirozzi. Forni e Mammoli

Note. Parziali: 30-14; 52-34; 65-53. Tiri da 2: Faenza: 18/30, Loreto Pesaro: 18/39; Tiri da 3: Faenza: 11/35, Loreto Pesaro: 4/18; Tiri liberi: Faenza: 9/14, Loreto Pesaro: 21/29; Rimbalzi totali: Faenza: 41, Loreto Pesaro: 33 Usciti per falli: Sgarzini e Lomtazde

Cinquina sulla ruota di Faenza. La Tema Sinergie continua il suo percorso netto in campionato, vincendo la quinta partita consecutiva e restando così in vetta alla classifica. Contro il Loreto Pesaro arriva la vittoria grazie ad un primo quarto quasi perfetto, dove scava già il solco decisivo, cancellando un calo fisiologico nell’ultimo quarto. La Consultinvest, priva di Valentini, ha il merito di provare a riaprire il match, ma non riesce mai a dare la sensazione di poter rientrare. Van Ounsem con 8 punti trascina i suoi sul 13-8 poi sale in cattedra Mbacke (18 punti e 17 rimbalzi per lui) che sotto canestro banchetta a suon di punti e rimbalzi e per Faenza è 17-10.

Gli ospiti subiscono la pressione dei faentini, perdono 5 palloni, ma non possono arginare una manovra offensiva incredibile della Tema Sinergie che prima tocca la doppia cifra con Fragonara (26-14) per chiudere la prima frazione 30-14 con 8/10 da due e 4/11 da tre. I marchigiani, con Tognacci gravato di tre falli, provano a trovare le contromisure ai Raggisolaris arrivando fino al -13 (29-42), ma Faenza ha il merito di continuare a costruire azioni con grande pazienza. Ci pensa allora Fumagalli con due triple consecutive a regalare il 50-29 e a scavare nuovamente un enorme solco tra le due squadre: all’intervallo la Tema Sinergie conduce con un tranquillo 52-34 e ben 18 assist messi a referto.

Nel secondo tempo Faenza abbassa i ritmi e addormenta la partita, Pansa concede minuti allungando le rotazioni anche quando la Tema Sinergie inizia a litigare come dimostrano i soli 26 punti del secondo tempo. Loreto Pesaro non molla e raggiunge il -7 (69-76) a un minuto dalla fine, ma i Raggisolaris non danno mai l’impressione di potersi far raggiungere, gestendo in grande tranquillità fino alla sirena finale.

Luca Del Favero