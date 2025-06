Serie B. Vigevano riparte da coach Salieri

È Stefano Salieri, 64 anni, emiliano di Castel San Pietro, il nuovo coach della Elachem Vigevano. È stato presentato ieri pomeriggio con il conterraneo Gabriele Torreggiani, nuovo general manager ducale. La società ducale, che pure ha chiesto il ripescaggio in serie A2, disputerà il prossimo campionato di serie B. "Apriamo una nuova pagina della nostra storia – ha detto il presidente Marino Spaccasassi – Le risorse di cui disponiamo oggi non ci consentono di guardare alla categoria superiore, ma ci permettono di allestire una squadra competitiva e al tempo stesso di dare alla società una struttura più articolata per far fronte agli impegni presenti e futuri". Coach Salieri, dal 2020 al 2024 sulla panchina dell’Assigeco Piacenza, ha le idee chiare. "Vogliamo costruire una squadra giovane e motivata a fare bene con Pippo Rossi come uomo di riferimento – dice – Sarà necessario lavorare molto ed avere pazienza, ma i risultati arriveranno". Vigevano, il cui campionato scatterà il 21 settembre, svolgerà un pre-raduno dal 12 al 14 agosto, poi dal 17 inizierà la preparazione vera e propria. Umberto Zanichelli