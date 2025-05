Serie C - Conference nord ovest

Battere San Vincenzo per continuare a cullare il sogno-promozione in cadetteria. L’Endiasfalti è pronta: domani, domenica 11 maggio, dalle 18 al Pala Capitini di Agliana, incrocerà San Vincenzo in gara-1 delle semifinali dei playoff della conference nord ovest del torneo di serie C Unica. Massima attenzione: i livornesi hanno eliminato Montevarchi, che durante l’annata aveva rimediato una sola battuta d’arresto, ai quarti di finale. "San Vincenzo non vale quello che la classifica di regular season ha detto. L’ha dimostrato subito nei playoff – afferma coach Giulio Gambassi –. Affronteremo una squadra che ha buttato fuori la capolista, sconfiggendola due volte in una settimana dopo che Montevarchi aveva perso una sola volta durante la prima fase. Si preannuncia quindi un’altra serie molto complicata. Il roster di San Vincenzo non ha bisogno di presentazioni: Bianchi, Bruno, come Ferraresi e Guerrieri, sono giocatori di altissimo livello. Servirà la stessa attenzione, intensità e la medesima cattiveria agonistica che abbiamo messo contro Union Basket. I ragazzi hanno lavorato duramente in palestra. Saranno i dettagli a fare la differenza. Non vediamo l’ora di tornare a giocare, soprattutto davanti al nostro pubblico, al qualche chiedo nuovamente aiuto per spingerci a compiere un’altra impresa". Gara-2 si terrà mercoledì 14 maggio alle 21 al a San Vincenzo, l’eventuale bella domenica 18 maggio dalle 18 tra le mura amiche del Pala Capitini.

Gianluca Barni