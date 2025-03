Serie c. Endiasfalti Agliana. Ottava vittoria di fila

Otto su otto, L’Endiasfalti Agliana non sbaglia un colpo nel girone di ritorno del campionato di serie C: la compagine neroverde, infatti, ha violato pure Fucecchio, con un 81-68 che non lascia adito a recriminazioni. Nonostante la vittoria, è stata una gara dai due volti per coach Gambassi e i suoi. Durante i primi venti minuti l’Endiasfalti ha faticato a contenere i padroni di casa, che erano in un vero e proprio stato di grazia con la via del canestro. Dopo l’intervallo, però, qualcosa è cambiato, e ai 45 punti subiti ne sono seguiti appena 23. In fase offensiva Agliana ha tenuto botta nel primo tempo per poi prendere il largo fino all’ultima sirena, mandando ben cinque giocatori in doppia cifra. "È stata una partita tosta. Nel primo tempo Fucecchio ha trovato ottime soluzioni in attacco, ma noi siamo stati bravi a rispondergli a tono. Negli spogliatoi abbiamo poi parlato di quello che non stava funzionando in difesa e la differenza nel secondo tempo si è vista eccome", le parole di Gambassi.

G.B.