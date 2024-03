Basket, Serie A: orari e dove vedere le gare della 22esima giornata

Milano, 8 marzo 2024 – La supersfida Virtus Bologna-Milano, che ha tanto il sapore di antipasto della finale Scudetto, ma non solo. All’orizzonte c’è la 22° giornata di Serie A1, che verrà aperta da Treviso-Reggio Emilia, unica partita in calendario per sabato. La domenica del massimo campionato verrà invece inaugurata dalla gara fra Tortona e Napoli. In chiave salvezza, ha un peso specifico notevole Varese-Brindisi, con i pugliesi che hanno l’occasione di avvicinare in graduatoria i lombardi. Il main event è, come già detto, Bologna-Milano, con entrambe le squadre reduci dalle fatiche europee. A Cremona va in scena il confronto fra neopromosse, ossia Vanoli ed Estra Pistoia, entrambe in lizza per l'accesso ai playoff. Playoff ai quali ambiscono anche Scafati e Trento: la prima fa visita alla capolista Brescia, mentre la Dolomiti Energia ospita Pesaro. A completare il quadro ecco Venezia-Sassari.

Il programma delle gare e dove vederle

Nutribullet Treviso – UnaHotels Reggio Emilia: sabato 9 marzo, ore 20:30; diretta tv su Dazn ed Eurosport 2;

Bertram Derthona Tortona – GeVi Napoli: domenica 10 marzo, ore 16:30; diretta tv su Dazn;

Openjobmetis Varese – Happy Casa Brindisi: domenica 10 marzo, ore 17; diretta tv su Dazn;

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari: domenica 10 marzo, ore 17:30; diretta tv su Dazn;

Dolomiti Energia Trento – Carpegna Prosciutto Pesaro: domenica 10 marzo, ore 18; diretta tv su Dazn;

Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano: domenica 10 marzo, ore 18:15; diretta tv su Dazn e Dmax;

Vanoli Cremona – Estra Pistoia: domenica 10 marzo, ore 19; diretta tv su Dazn;

Germani Brescia – Givova Scafati: domenica 10 marzo, ore 20; diretta tv su Dazn;

La classifica

Brescia 32; Milano, Venezia, Bologna 30; Reggio Emilia, Napoli 24; Pistoia, Tortona, Scafati, Trento 20; Cremona, Sassari 18; Varese 16, Pesaro, Treviso 12; Brindisi 10

