Basket Serie A, finale scudetto: Virtus Bologna batte Brescia 90-87 in gara 1. E si porta sull'1-0

Bologna, 12 giugno 2025 – La Virtus Segafredo Bologna piega il Brescia 90-87 e si prende il primo atto delle finali scudetto. Una gara 1 che ha subito offerto grande spettacolo e pathos, sulla quale ci sono le firme di Toko Shengelia (29 punti, di cui 21 siglati nei 20’ iniziali) e di Matt Morgan (19) che nella ripresa ha raccolto il testimone dal lungo georgiano e ha permesso a una Virtus finita anche a -10 sotto le triple di Dowe e compagni di ricucire lo strappo e allungare le mani sul punto dell’1-0.

A dir poco decisivo, però, è stato anche il graffio di Isaia Cordinier, che dopo aver giocato a lungo sottotono, ha messo la sua firma su due giocate chiave (un rimbalzo d’attacco e una palla rubata) e di Alessandro Pajola, capace di fare la differenza con la sua grinta e una bomba di estremo peso specifico. A Brescia che, come detto, ha a lungo comandato il punteggio sfruttando i rimbalzi d’attacco e buone percentuali al tiro (60% da due e 42% da tre), resta invece il rammarico di non aver saputo assestare il colpo del ko una volta toccato il +10. Ai biancoblu non sono bastati cinque uomini in doppia cifra (il miglior realizzatore bresciano è Miro Bilan con 16 punti), tra i quali figura anche Maurice Ndour, autore di 12 punti ma uscito nella parte finale di gara per infortunio.

La cronaca della gara

Partenza decisa della Germani che punta sul gioco spalle a canestro di Ndour e Bilan (0-4), ma dall’altra parte c’è Shengelia a prendere in mano le redini della Segafredo e a trascinarla a suon di canestri (13 punti nei primi 8’ per lui) fino al +3 (17-14). Nonostante un Ndour tornato in panchina a rifiatare, però, Brescia regge l’urto lavorando bene sotto le plance d’attacco e si riporta in testa nella volata finale di primo quarto, che gli ospiti chiudono avanti di tre lunghezze (20-23). Grazie alla tripla di Dowe e a quella dell’ex Cournooh, Brescia trova bidimensionalità e pericolosità anche dall’arco, alzando così l’asticella del vantaggio fino al +8 siglato da Burnell a poco più di 6’ dall’intervallo lungo.

I biancoblù prendono fiducia e giocano con grande pazienza in attacco per cercare i giusti vantaggi vicino a canestro. Nel momento di difficoltà, però, c’è ancora Shengelia a fare pentole e coperchi e a riaccendere il motore di una Segafredo che torna a sfruttare il contropiede e a 1’27” ritrova la parità a quota 40 al culmine di un 8-0 alimentato da sei punti del georgiano (che sale a quota 21 con 8/8 da due nei primi 20’). Hackett manca addirittura il sorpasso e Brescia replica implacabile con il floater di Bilan e la tripla a fil di sirena di Rivers per il nuovo +4 esterno a metà partita (41-45).

Morgan grande protagonista nella terza frazione

Al ritorno sul parquet gli ospiti continuano a tenere il pedale dell’acceleratore a tavoletta e bucano la retina bianconera dall’arco con Rivers e Della Valle che scrivono sul tabellone della Segafredo Arena il primo vantaggio in doppia cifra della serata (41-51).

Un paio di giocate pesanti vicino al ferro di Zizic danno ossigeno a una Virtus che però a tratti pasticcia troppo in costruzione e si fa imbrigliare dalla tentacolare difesa bresciana che recupera palloni preziosi per tenere a distanza i bianconeri (49-58 a 5’ dal termine del terzo quarto).

Con una grande forza mentale e un Morgan grande protagonista nella terza frazione, i padroni di casa riescono comunque a riportarsi a un solo possesso di ritardo da Brescia (58-61) che – pur perdendo per infortunio Ndour (uscito claudicante) – non si fa però agganciare ed anzi allunga nuovamente l’elastico del proprio vantaggio fino al +4 a 10’ dalla fine (63-67).

Il momento più emozionante

Un cuscinetto che non basta alla compagine bresciana per mettersi al riparo dall’orgoglio e dalla veemente reazione della Virtus che riparte con la tripla di Morgan e il secondo canestro della ripresa da parte di Shengelia che suggella il sorpasso della Segafredo. Poeta decide di rifugiarsi in un timeout e la Germani, dopo essere finita anche a -3, replica con le bombe di Burnell, Bilan e Dowe che permettono ai biancoblù di mettere la freccia del sorpasso e lanciano la lunga volata finale, in cui è la Segafredo a piazzare lo sprint vincente grazie a due liberi di Morgan nati da un rimbalzo d’attacco preziosissimo raccolto da Cordinier che poi, non pago, intercetta anche un pallone fondamentale nell’ultima azione a disposizione di Brescia.