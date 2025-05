Basket, Serie A: le gare dell'ultimo turno di regular season e dove vederle in TV

Bologna, 10 maggio 2025 – Ultimo giro di boa per la regular season del campionato di Serie A di basket. Questa sera, con ben due anticipi, comincerà il 30° e ultimo turno che – visto che ormai è già deciso chi retrocederà e chi prenderà parte alla post-season – stabilirà la griglia definitiva degli accoppiamenti playoff. Si partirà alle ore 20.00 con la sfida del Pala AGSM AIM tra la Pallacanestro Trieste – ancora in lotta per la sesta posizione con Reggio Emilia – e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ormai non ha più velleità di classifica. Mezz’ora più tardi, alle 20.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 1), Il Napoli Basket – già certo della salvezza dopo la vittoria ottenuta contro Tortona – ospiterà alla Fruit Village Arena una Dolomiti Energia Trento in ottimo stato di forma – come testimoniato dalle cinque vittorie di fila con cui si presenta alla palla a due con l’obiettivo di tenere vive le speranze di chiudere addirittura in seconda piazza (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN).

Le gare di domenica 11 maggio

Tutto il resto delle gare del 30° e ultimo turno della regular season si giocherà in contemporanea domani, domenica 11 maggio, alle ore 18.15. Gli occhi sono ovviamente punti principalmente sul match di cartello che andrà in scena alla Segafredo Arena e vedrà fronteggiarsi la Virtus Bologna, che farà gli onori di casa, e la matricola Trapani Shark (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e in chiaro su DMAX, canale numero 52 del bouquet del digitale terrestre). In palio c’è il primo posto e le due squadre – che sono in striscia positiva aperta rispettivamente da sei e cinque partite – partono dall’equilibratissimo +1 ottenuto dai bianconeri nel match d’apertura del campionato e si giocano il tutto per tutto in una partita dagli esiti impronosticabili, che promette spettacolo. Dietro a Trapani e Bologna, corre anche la Germani Brescia che può ambire ancora alla seconda posizione che può agguantare in caso di arrivo a quota 44 assieme a Bologna e Trento. Fondamentale per i biancoblù sarà però un successo nel match casalingo contro la Nutribullet Treviso Basket, che non ha ormai più grosse velleità di classifica (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN). Non hanno ormai più nulla da chiedere alla classifica – se non una vittoria per chiudere l’annata con un sorriso – la Vanoli Cremona (salva dopo il successo su Pistoia) e la Bertram Derthona Tortona, tagliata fuori dalla corsa playoff dopo il passo falso di domenica scorsa, il sesto di fila per la compagine piemontese, che ha accusato un forte calo nel finale di stagione (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN). Già certa dell’ottavo posto finale è invece l’Umana Reyer Venezia che ospiterà al Taliercio una Openjobmetis Varese con la salvezza già in ghiaccio (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 1), mentre la Unahotels Reggio Emilia cerca un successo utile per la settima piazza nella sfida contro l’Estra Pistoia già retrocessa (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN). Infine, l’EA7 Emporio Armani Milano, ormai sicura del quinto posto finale, giocherà in casa contro la Givova Scafati che con il ko patito contro Bologna è retrocessa (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN).