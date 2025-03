Settore giovanile. Under 19, la rincorsa continua: il sesto posto è ancora possibile

In under 19 Eccellenza la TeamSystem Victoria Libertas under 19 vince la terza consecutiva in casa e prosegue la rincorsa al sesto posto, l’ultimo valido per gli spareggi nazionali. Nella quint’ultima giornata della stagione la VL ha ospitato la Virtus Siena, e ha vendicato la sconfitta dell’andata 89-88 con un’altra partita tirata, decisa 75-71 dopo un tempo supplementare. Il primo quarto è scioccante per i pesaresi, che poco possono contro uno 7/10 da tre punti degli avversari, e crollano a -15 al ‘10, prima di reagire (con le percentuali senesi che calano sensibilmente) e andare all’intervallo sul -3. Nel secondo tempo la partita si equilibra, con la VL che pareggia il divario rimasto ma non riesce a compiere il sorpasso decisivo, portando la partita al supplementare. All’overtime le due squadre soffrono un po’ di stanchezza e di tensione, trovando con fatica la via del canestro; a spuntarla 8-4 al 45’ è la VL, che conquista i due punti trascinata da un Cornis incontenibile da 34 punti.

Si è conclusa l’avventura al torneo internazionale EYBL della VL under 17, che si è svolta nell’arco di due weekend invernali a Roseto degli Abruzzi e a Bratislava per il girone di qualificazione e si è conclusa a Riga quest’ultimo fine settimana. La compagine allenata da coach Luminati è arrivata quinta, sconfitta solo ai quarti di finale contro la formazione di casa BVBS per 81-63. Una volta accertata l’impossibilità di vincere, i pesaresi non si sono arresi e hanno vinto le due successive sfide in maniera convincente, l’ultima in particolare contro gli SKM Lions di Vilnius (Lituania) per 63-61 rimontando nell’ultimo quarto (24-11). Ora qualche giorno di riposo e poi il ritorno in palestra per preparare il debutto nel girone interregionale. L’esordio domenica in casa contro la Pallacanestro Cecina, vincitrice della Toscana. Per le restanti formazioni cittadine dell’under 17 è invece iniziata la Coppa Marche, suddivisa nella prima fase in quattro gironi. Le prime due società a debuttare sono state i Proca Gators e l’Italservice Loreto, con i primi che hanno iniziato nel migliore dei modi vincendo in casa 70-65 contro Pontevecchio Perugia, mentre il Loreto è caduto 44-69 contro Matelica. Mercoledì il debutto del Bramante contro Recanati, mentre il Basket Giovane riceve la Pallacanestro Pedaso.

Leonardo Selvatici