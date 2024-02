Sorpresa nell’altro quarto. Faye e Galloway, Reggio schiaccia la Virtus

Virtus Bologna

72

Pall. Reggiana

81

VIRTUS BOLOGNA: Lundberg 9, Belinelli 14, Pajola 6, Mascolo, Shengelia 20, Hackett, Mickey 10, Polonara 6, Duston 5, Abass ne, Cordinier 2. All. Banchi

PALLACANESTRO REGGIANA: Weber 10, Cipolla, Galloway 20, Faye 16, Smith 9, Uglietti 8, Atkins 4, Vitali 9, Grant 5, Chillo. All. Prftis

Arbitri: Baldini, Perciavalle, Borgo

Note. Parziali: 20-15; 37-34; 54-53. Tiri da due: Bologna 13/30; Reggio Emilia 21/42. Tiri da tre: 11/32; 9/25. Tiri liberi 13/22; 12/14. Rimbalzi: 36; 41.

La Virtus viene eliminata dalla final eight e ora non le resta che una sola cosa da fare: cospargersi il capo con la cenere e recitare un contrito "mea culpa". Lungo tutto il tragitto che da Torino porta a Bologna. Tolti i meriti di Reggio Emilia, il principale è quello di aver controllato anche quando era sotto nel punteggio, ci sono due voci statistiche che sottolineano quanto la concentrazione dei bianconeri fosse rimasta negli spogliatoi. La Segafredo ha perso 15 palle tirando con un misero 11/32 dalla lunetta e con queste cifre è difficile andare avanti in una competizione dove non ci sono prove d’appello. Anche lo sviluppo della gara dà l’idea di quanto la squadra allenata da Luca Banchi abbia lasciato l’umiltà nella borsa. Tutto è andato davvero a rovescio con i biancorossi che dovevano essere presi per stanchezza da un avversario dove tutti e 12 possono andare in campo e fare la differenza, e invece sono stati loro ad arrivare più lucidi nell’ultimo periodo e mettere fuori partita anche un giocatore dalla personalità di Toko Shengelia che dal 35° in poi è praticamente sparito dopo aver predicato a lungo nel deserto. In questo modo i virtussini hanno dilapidato un + 11 (34-31) ritrovandosi poi a – 6 (55-61). Qui i guizzi del lungo georgiano e un gioco da tre punti di Achille Polonara concretizzavano il sorpasso (65-64), ma la risposta reggiana era immediata e pur priva di Faye, uscito per 5 falli, metteva la quarta giocando con tanta pazienza e intelligenza. Ora i convocati dalle varie nazionali saluteranno momentaneamente l’Arcoveggio in un’agenda che fissa a giovedì 29 febbraio il prossimo impegno quando sotto le Due Torri arriverà Valencia.