Spiro Leka: "Dominio totale in difesa, pronti per la sfida contro Bologna"

Spiro Leka in sala stampa è carico: "La partita è stata preparata molto bene, abbiamo fatto una grande difesa. I ragazzi sono stati molto bravi a stare sul piano che avevamo preparato. Siamo stati aggressivi per 30 minuti, poi abbiamo avuto un calo fisiologico fino al -9, ma non c’è stata partita. Li abbiamo dominati in lungo e in largo. Tutti sono stati sul pezzo difensivamente, anche nel momento in cui eravamo in difficoltà in attacco, difatti non segnavano neanche loro. Lombardi è stata la bestia nera di Ajayi che ha tirato con percentuali bassissime. C’è stato un momento in cui Ahmad sembrava volerla risolvere da solo, ma gli ho detto subito che doveva passare agli altri quando lo raddoppiavano, se no avevamo il rischio di diventare leggibili. Le polemiche di questi giorni? Quando hai a che fare con gente seria, riesci ad isolarti anche dalle discussioni. Agli americani poi non importa niente. Adesso ci aspetta un’altra battaglia. Domani ci vediamo alle 17 per analizzare tutto e capire mentalmente come approcciare la gara contro Bologna: siamo due squadre che si equivalgono e giocheremo in un ambiente molto più caldo di stasera, ma sarà bello esserci. Quando perdevamo nel nostro ultimo periodo non abbiamo fatto drammi. L’importante è non condizionarsi. La vittoria di Verona ci ha dato consapevolezza che la strada è sempre quella. L’importante è arrivare bene e in fiducia ai momenti che contano".

Paolo Moretti è dispiaciuto, ma non abbattuto: "Ha vinto stasera la squadra che ha giocato meglio. La mia conferenza stampa sarà semplice e chiara: devo ringraziare tutti, i miei giocatori in primis. In 3 mesi mi hanno dato tantissime soddisfazioni. Sono stati artefici di questo grande cambio di passo. A loro il merito, così come alla società che mi ha dato la possibilità di farlo. Grazie ai miei compagni di viaggio, allo staff medico e a tutti i collaboratori. Sulla gara, abbiamo fatto tante cose poco buone. Abbiamo tralasciato tanti dettagli, tante sfumature. Nei primi 25’abbiamo subito tanti uno contro uno nei cambi difensivi e quando è così tutto diventa difficile. Siamo arrivati a -9, tirando anche per arrivare a -6, poi però abbiamo sbagliato le scelte che contavano. Pesaro va avanti perchè ha meritato, per cui ci sta. Le percentuali non ci hanno premiato, ma è stata la qualità di selezione dei tiri che non è stata alta, per cui le percentuali poi sono la conseguenza".

Matteo Fattori