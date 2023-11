Splendida vittoria della General Contractor, coach decisivo. Ghizzinardi stratega:. Jesi balla a Lumezzane

luX arm lumezzane

61

general contractor jesi

86

LUXARM : Maresca 11, Biancotto 10, Cecchi 3, Deinics 2, Vecerina 10, Becchetti ne, Salvinelli ne, Arrighini ne, Di eco 17, Mastrangelo 2, Niemi 6, Leone ne. All. Saputo

GENERAL CONTRACTOR JESI: Casagrande 15, Bruno 4, Rossi 13, Varaschin 15, Valentini, Carnevale, Filippini 15, eletto 2, Ihedioha 2, Marulli. All. Ghizzinardi

Arbitri: Andretta e Schiano

Note: parziali 21-26, 31-43, 46-64. Tiri liberi Lumezzane 914, Jesi 1319.

La gara perfetta. Si potrebbe descrivere così la serata di Jesi sul campo della LuxArm Lumezzane. La formazione marchigiana domina sotto ogni aspetto del gioco la partita nel turno infrasettimanale e porta a casa due punti che potranno pesare moltissimo sul resto del campionato. Difficile trovare il migliore in una serata del genere, gli applausi vanno soprattutto a Ghizzinardi che ha preparato la partite nel migliore dei modi, tirando un bruttissimo “scherzetto” al collega Saputo.

La gara. Lumezzane è squadra da tenere in considerazione, i ragazzi di Saputo soprattutto tra le mura amiche sono molto pericolosi e nei primi minuti Jesi scende in campo con la consapevolezza di dover approcciare la partita nel modo migliore. L’avvivo di gara è tutto di marca marchigiana, Filippini trova subito qualche soluzione ad alta percentuale nel pitturato e la tripla di Rossi segna subito il tentativo di allungo sul punteggio di 5-12. Dopo l’ondata iniziale tutta di marcia Jesi, la LuxArm prova a a entrare in partita: Di Meco è la prima soluzione offensiva e si fa carico di provare a rispondere ai tentativi avversari. Alla fine dei primi 10’ di gioco è Jesi a tenere il naso avanti con un parziale con l’oltre 60% dal campo ma un vantaggio di soli 5 punti (21-26). Pochi canestri e tanto gioco ruvido: sono queste le chiavi del secondo quarto del match. Lumezzane prova a metterla sul piano della battaglia visto che dal punto di vista delle percentuali offensiva sembra non riuscire a cambiare rotta. Jesi però rimane concentrata nel match e resta avanti nel punteggio con una piccola iniezione di energia anche dalla panchina. Quello di Jesi è un incedere quasi regale, sia chiaro che non manca qualche piccola battuta d’arresto o un passo falso qui e là, ma stupisce la capacità dei marchigiani di riuscire sempre a trovare la soluzione giusta. All’intervallo il vantaggio è di 12 punti, c’è chi è convinto che lo sforzo del primo tempo possa essere pagato nella ripresa ma Jesi nella seconda parte di match fa vedere di poter essere anche una cassaforte, chiude i varchi in difesa e per Lumezzane scende la notte. Alla fine una vittoria netta come testimoniano i 25 punti di scarto.