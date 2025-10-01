Spogliatoi. Leka: "Lavori in corso.. Loro hanno meritato ma dobbiamo reagire»

Spiro Leka in sala stampa: "Quando giochi così e perdi, devi fare i complimenti agli altri e dire che abbiamo giocato male. Lo scherzetto della tensione alla prima partita lo capisco, ma quando rientriamo nel secondo e nel terzo quarto, da lì pensavo che potessimo sbloccarci e invece tiriamo fuori una partita tirando male da 3 e con molte palle perse". Per Leka "qualche giocatore è da “lavoro in corso“ e lo sappiamo, mentre qualcuno come Miniotas ha sbagliato più del solito. Non abbiamo mai imposto il nostro ritmo: a metà campo loro hanno avuto 13 possessi in più di noi. A rimbalzo abbiamo pareggiato, ma abbiamo avuto i nostri giocatori principali insufficienti". Quindi un auspicio: " La gente di Pesaro domenica sera deve vedere un’altra squadra più coraggiosa e con altre percentuali. Fainke non ha giocato perché quando la partita diventa tutta diversa dal piano A e sei sempre a rincorrere, devi fare dei cambi dettati dal momento. Stasera, ho preferito quindi Rino. Felder va aspettato, l’importante è che non si fermi per infortunio. Lui ha le qualità quando gli altri non segnano, per mettersi in proprio".

Andrea Diana coach di Livorno: "Sono contento per i miei ragazzi, per come avevamo lavorato fino adesso una vittoria la meritavano. Ci siamo sciolti togliendoci di dosso le scorie della prima partita giocata a Brescia in campo neutro. Abbiamo alzato il livello del nostro gioco grazie a una serenità maggiore. Siamo stati bravissimi in termini di determinazione e controllo della partita, soprattutto quando Pesaro è rientrata nel secondo e terzo quarto. Lì non siamo arretrati di un millimetro, anzi ne abbiamo fatti due in più. Alla fine è arrivata una vittoria con ampio margine, che Pesaro non meritava per quanto ha tenuto durante tutta la partita".

Matteo Fattori