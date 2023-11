Sul parquet alle 18. Cremona a Napoli, sfida tra sorprese

La Vanoli Basket Cremona affronta la Generazione Vincente Napoli in una sfida tra sorprese alle 18. Entrambe hanno dimostrato un clamoroso stato di forma, con la squadra di Cavina che arriva da una convincente vittoria contro Pesaro.

I precedenti tra queste due squadre sono equilibrati, con un bilancio di 1-1 nella stagione 202122, suggerendo un incontro potenzialmente serrato. Un elemento interessante è Simone Zanotti di Vanoli, il cui passato in maglia partenopeo aggiunge un piccolo pezzo di storia.

In riferimento alla partita, Demis Cavina, allenatore della Vanoli (nella foto), ha rilasciato delle dichiarazioni significative: "È una partita che si svolgerà in un campo caldissimo, una piazza che ha trovato tanto entusiasmo, che ha cambiato il programma, un nuovo corso per una piazza storica che sta facendo molto bene. È una delle squadre insieme a Reggio e Brescia che ha ambizione ma ha deciso di non fare le coppe pur avendo giocatori di grande qualità. È una squadra che gioca molto bene, efficace, capace di segnare break importanti, che ha già avuto uno scalpo importante come quello di Milano. Una bella sfida, una trasferta stimolante sotto tutti i punti di vista".

"Quello su cui abbiamo lavorato dal punto di vista tecnico - prosegue - è il fatto di controllare la partita senza far scappare Napoli perché è una squadra capace di accendersi e segnare tanti canestri consecutivi soprattutto in casa. Il nostro compito soprattutto difensivo sarà quello di controllare questa loro capacità di segnare".

A.L.M.