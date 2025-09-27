Supercoppa grandi firme. Olimpia-Virtus, ancora voi

Acquista il giornale
Al Forum alle 20,45, Guduric assente. Messina: "Capiremo a che punto siamo"

di SANDRO PUGLIESE
27 settembre 2025
Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, durante l’ultimo test con l’Olympiacos

Il tempo delle parole è terminato, si torna in campo. In questo weekend si assegna al Forum la Supercoppa Italiana. Il primo trofeo della stagione spesso snobbato a posteriori, ma che in realtà vogliono vincere tutti. Un successo che potrebbe voler dire iniziare bene, per Milano e Bologna, o fare la storia per Brescia e Trento, ossia le altre compagini che non l’hanno mai sollevata.

L’Olimpia parte con una semifinale “strana“ (ore 20.45), l’eterno confronto tra Milano e Bologna che, inevitabilmente, porterà ad una prima delusione stagionale per una delle due. Non è la prima volta che si sfidano presto, successe anche nella recente edizione di Brescia con unagara decisa all’ultimo in favore dei felsinei. Le condizioni, però, sono diverse: Milano gioca in casa e deve riscattare gli intoppi dell’anno passato. In sostanza deve “battere un colpo“, al di là di chi sia l’avversario. Il fatto che siano i bianconeri, forse, lo rende solo più affascinante. L’Olimpia ha un roster profondissimo, da 17 giocatori, ma dal quale dovrà pescare, rispettando le regole della Serie A con 6 giocatori di formazione (in questi ci sono anche Ellis e Diop) e 6 stranieri.

Non ci sarà Guduric, troppo importante da preservare per questo inizio stagione, dopo gli acciacchi post-Europei e con una “doppietta“ di Eurolega già alle porte (si gioca a Belgrado sia il 30 settembre che il 2 ottobre). In ogni caso, Messina dovrà fare delle scelte, visto che gli stranieri sono dieci. Fuori Guduric, dovrebbe rimanere out Dunston, ma per gli altri due posti la concorrenza è altissima. Totè, appena ristabilitosi, non è ancora pronto e rimane, formalmente, il settimo “italiano“ a disposizione. Coach Messina (nella foto) ha vinto la Supercoppa tre volte, l’ultima proprio dodici mesi fa, unico trofeo di una stagione complessa: "È una competizione cui arriviamo abbastanza preparati nonostante i limiti che il regolamento ci impone in termini di roster e l’assenza di Guduric. Affrontiamo una squadra molto atletica e aggressiva in difesa. Sarà un test che ci dirà esattamente dove siamo, un po’ com’è stato a Creta la scorsa settimana. Ci teniamo a fare bene perché si gioca a Milano, davanti ai nostri tifosi, e in una settimana importante per la città in cui verrà ricordato il signor Armani".

Tante novità anche per la Virtus che rispetto al tricolore di giugno ha perso Shengelia, Clyburn, Belinelli e Cordinier. Gli inserimenti, tra gli altri, del neo-azzurro Niang, del bomber Edwards e del play argentino Vildoza la rendono però una squadra decisamente interessante.

