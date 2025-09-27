Basket, Supercoppa: Milano piega la Virtus all'overtime e va in finale

Primo quarto di studio tra le due squadre: parte leggermente meglio Milano, nel segno di Bolmaro, autore di tutti e cinque i primi punti biancorossi, ma la Virtus non perde tempo e trova dal duo composto da Niang e Pajola – che mostrano un’intesa già piuttosto affiatata grazie anche all’estate trascorsa assieme in azzurro – la spinta per carburare e mettere la freccia del sorpasso. Anche Smailagic svolge un eccellente lavoro sotto i tabelloni e aiuta la formazione bianconera (assieme a Jallow e Morgan) a dettare il passo e a raggiungere persino il +5 (22-17) prima della tripla dell’ex Ricci, il quale tiene l’Olimpia a un solo possesso pieno di ritardo al suono della prima sirena (22-20). L’elastico del vantaggio bianconero si allunga nuovamente fino al +6 con i punti portati in cascina in avvio di seconda frazione da Diouf e da Edwards che, dopo un primo quarto in sordina, si accende iniziando a martellare il canestro dei biancorossi, i quali sono così costretti a continuare a rincorrere l’Olidata. Ci pensa Shields con alcuni canestri di pregevole fattura a tenere i suoi in contatto in un’ultima parte di primo tempo dal livello dell’energia molto alto, in cui le squadre – con il bonus esaurito – si ritrovano spesso in lunetta. L’EA7 rientra fino al -1 suggellato proprio dal danese (43-42), ma l’ultima parola dei 20’ iniziali spetta a Niang che tocca quota 10 punti personali e manda l’Olidata negli spogliatoi sul +3 (45-42).

Al ritorno sul parquet gli uomini di coach Ivanovic mostrano ancora miglior piglio rispetto a quello dei meneghini, affidandosi a Pajola per mordere in difesa e creare un gioco arioso utile a rimpinguare il bottino fino al nuovo massimo vantaggio toccato sul +9 (54-45). A mettere un freno alla fuga bianconera sono i sigilli di Bolmaro, Brown e Mannion, con cui l’Olimpia si tiene in linea di galleggiamento. Anche le difese salgono di nuovo di colpi e, seguendo un canovaccio già visto nel match, dopo essersi trovata con soli tre punti da difendere (60-57), Bologna sbarra la strada a Milano e respinge l’assalto riprendendo fiato e quota spinta da Vildoza e da una tripla pesantissima di Alston (64-57). Un -7 che Bolmaro trasforma in -5 mettendo il punto esclamativo su una terza frazione ad altissima intensità (64-59). Punti che danno fiducia a una Milano che riparte con la quinta innestata e questa volta riesce a coronare il suo inseguimento con la tripla dall’angolo di capitan Ricci, che vale il 64-64 a poco più di 8’ dalla fine. A complicare un po’ i piani Virtus c’è poi un bonus falli speso in meno di 4’ con Milano che ha invece una sola penalità all’attivo e trova in Booker un vero e proprio fattore nel pitturato e alla fine, dopo più di tre quarti passati a rincorrere, mette anche la testa avanti con i liberi di Quinn Ellis.

Un vantaggio che dura però un battito di ciglia perché, uscito Brown dopo una scivolata sul ginocchio, l’EA7 accusa il colpo e incassa un 5-0 firmato da Niang ed Ewards. Tutto finito? Neanche per scherzo perché all’improvviso si riaccende Shields che da solo confeziona con due triple il 6-0 del controsorpasso biancorosso, che lancia un pazzesco testa a testa finale in cui la Virtus sembra mettere le mani sulla vittoria con l’ennesima bomba di un tarantolato Edwards (a 12” dalla sirena), ma Milano non ci sta e replica con quella di Ellis allo scadere, che vale l’overtime sull’83-83. Un’iniezione di fiducia potentissima per gli uomini di Messina che nei 5’ conclusivi stringono esponenzialmente le viti della difesa e imbrigliano un’Olidata che non sa più fare canestro dalla lunga e alla fine è costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto della grande precisione dei meneghini trascinati da LeDay.