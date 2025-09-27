Basket, al via la Supercoppa: orari e dove vedere le gare. Spicca la sfida Bologna-Milano

Milano, 26 settembre 2025 – Il conto alla rovescia è terminato: quest’oggi inizia ufficialmente la stagione 2025/2026 della pallacanestro italiana, che sarà tenuta a battesimo dalla Supercoppa, che si disputerà all’Unipol Forum di Assago. Anche quest’anno la competizione si giocherà con il format a quattro squadre e si partirà con la sfida delle ore 18 (diretta su LBATV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo) tra la Dolomiti Energia Trento, vincitrice della Coppa Italia, e la Germani Brescia, finalista per lo scudetto. I bianconeri trentini si presentano ai blocchi di partenza della Supercoppa con un roster completamente rinnovato, a cominciare dalla panchina, che è stata affidata a coach Massimo Cancellieri, di ritorno in Italia dopo l’esperienza al Paok Salonicco. Grande è la curiosità di vedere i tanti volti nuovi in campo come DJ Stewart, De’Vante Jones, Matas Jogela, Peyton Aldridge (già visto in Italia a Cremona) e Khalif Battle. Ha puntato invece sulla continuità la Germani Brescia che ha sì salutato coach Poeta – tornato a Milano da primo assistente – sostituendolo con il suo ex assistente Matteo Cotelli, ma ha conservato lo zoccolo duro della squadra composto da giocatori come Nikola Ivanovic, Amedeo Della Valle, Giancarlo Ferrero, Miro Bilan, Demetre Rivers, David Cournooh, Jason Burnell e Maurice Ndour. Ha invece lasciato i biancoblù Chris Dowe: al suo posto ha fatto ritorno a Brescia CJ Massinburg, che aveva già militato con la Germani dal 2022 al 2024.

Alle ore 20.45 sarà invece il turno della supersfida tra le eterne rivali Virtus Olidata Bologna, detentrice dello scudetto, ed EA7 Emporio Armani Milano (diretta su LBATV, Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo), di fatto padrona di casa e vincitrice della Supercoppa dello scorso anno. I campioni d’Italia in estate hanno operato una radicale rifondazione salutando giocatori chiave per lo scudetto come Cordinier, Belinelli e Shengelia e ha allestito un roster molto interessante in cui ha inserito giocatori come Vildoza, Edwards, Jallow, Smailagic, Alston jr e Niang, il quale è stato un grande protagonista con l’Italia in estate assieme ai suoi nuovi compagni Pajola, Akele e Diouf, componenti di uno zoccolo duro completato da Hackett, Taylor e Morgan, già in squadra lo scorso anno. Dall’altra parte ci sarà un’EA7 Emporio Armani Milano che ha da poco perso una figura fondamentale per il club come il patron Giorgio Armani ed è assai desiderosa di riscatto dopo un’ultima annata molto deludente sul piano dei risultati. La squadra di coach Ettore Messina ha aggiunto al roster pedine di assoluta qualità ed esperienza come Quinn Ellis – grande sorpresa a Trento lo scorso anno –, Marko Guduric, Lorenzo Brown, Devin Booker, Vlatko Cancar e Bryant Dunston. Il mantra è “vietato sbagliare” e partire con la conferma del titolo della Supercoppa potrebbe essere un buon viatico per la stagione. Sarà il campo a decidere chi andrà in finale domenica alle 18 e chi poi alzerà il trofeo.

Orari e dove vedere le partite

Dolomiti Energia Trento – Germani Brescia: sabato 27 settembre ore 18 con diretta su LBATV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo (in chiaro sul canale 26 del digitale terrestre) e in streaming su Sky GO.

Virtus Olidata Bologna – EA7 Emporio Armani Milano: sabato 27 settembre ore 20.45 con diretta su LBATV, Sky Sport Basket e Cielo (in chiaro sul canale 26 del digitale terrestre) e in streaming su Sky GO.

La finale: domenica 28 settembre alle ore 18 con diretta su LBATV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo (in chiaro sul canale 26 del digitale terrestre) e in streaming su Sky GO.