Tambone promuove la Vuelle: "Ci siamo"

Partito da solo due estati fa, Matteo Tambone è rientrato a Pesaro con moglie e due gemellini: com’è cambiata la sua vita? "Mi sento molta più responsabilità addosso, ma ero preparato perché un figlio lo cercavamo, poi è arrivata una doppia gioia. Pietro e Meline sono bravi, ma soprattutto è brava mia moglie che spesso mi lascia dormire e si alza quando piangono di notte, così che arrivo agli allenamenti con le energie necessarie. Tutto procede bene, sono felice".

La vita di squadra, invece, come va? "Devo dire che, nonostante sia complicato allenarsi incompleti e non sempre facile rimanere sempre concentrati dato che fino alla scorsa settimana ci mancava veramente metà squadra, i ragazzi del vivaio si stanno impegnando tantissimo e anche nelle amichevoli non abbiamo sfigurato. Chi è abile e arruolato sta facendo un ottimo lavoro, anche sotto il profilo atletico, con Venerandi che ci torchia".

Gli infortunati sono tornati a lavorare con la truppa? "In questa settimana sia De Laurentiis che Maretto si sono allenati in maniera alternata, qualche giorno c’erano e qualche altro no, o magari non per tutta la seduta, ma è naturale rientrando dopo un problema fisico non spingere subito. Sabato abbiamo lo scrimmage a Rimini: cercheremo, nonostante le difficoltà, di giocare una partita vera perché c’è anche Bertini che deve recuperare appieno".

Bucarelli e Maretto li conosciamo, cosa può dirci invece dei nuovi acquisti? "Trucchetti, Bertini e Virginio hanno un’attitudine al lavoro molto importante, delle belle facce e tanta voglia di far bene: sono predisposti ad ascoltare e quest’atteggiamento consente di migliorare giorno dopo giorno. La stessa attitudine l’ho riscontrata in Miniotas e mi ha colpito perché da uno che ha giocato in Nazionale mi aspettavo che si spazientisse in una situazione del genere, poteva mollare un po’ in allenamento invece è sempre super concentrato e positivo. Dal punto di vista tecnico, poi, è un ottimo giocatore, forse più interno rispetto a quel che ci aspettavamo: ma a noi, con Virginio che apre il campo col suo tiro, va benissimo così".

Come vive Imbrò la spinosa situazione in cui si trova? "Nonostante non sia un periodo semplice per lui, sta facendo veramente ogni allenamento al massimo, con un atteggiamento da professionista encomiabile. Non so cos’è successo l’anno scorso, non ero qui e giocavo in un altro campionato, ma posso dire che oggi Matteo è impeccabile perciò se dovesse rimanere sarei contento. Resta un ottimo giocatore".

E se Tambone potesse scegliere, come completerebbe il roster? "Non spetta ai giocatori questo compito, ma penso che ci serva un lungo verticale che prenda i rimbalzi e chiuda l’area e un italiano che ci dia una mano in regia".

Elisabetta Ferri