Thunder dominano gara 2 delle Finals 2025, Luka Doncic verso un lungo futuro ai Lakers

Gli Oklahoma City Thunder non sbagliano il secondo match delle Finals 2025. Dopo aver perso nell’ultimo secondo di gara 1, questa volta si fanno trovare pronti e vincono in casa 123-107 contro Indiana. Shai Gilgeous-Alexander e compagni riescono a trovare continuità e buone rotazioni durante tutto il match. Per la prima volta dalle Finals del 2019, in cui ci riuscirono i Raptors, mandano cinque giocatori oltre i 15 punti segnati. L’Mvp della regular season segna 34 punti con 5 rimbalzi e 8 assist a cui aggiunge 4 palle recuperate e solo 2 palle perse. Alle sue spalle anche le altre due stelle della squadra: Jalen Williams che chiude a 19 punti e 5 assist e Chet Holmgren con 15 punti e 6 rimbalzi. Ma a fare la differenza per la squadra di coach Mark Daigneault è stata la panchina: da lì arrivano le grandi prestazioni di Alex Caruso con 20 punti e Aaron Wiggins con 18 punti.

Indiana, consapevole di aver strappato in gara 1 il fattore campo, non accellera con convinzione. La stella Tyrese Haliburton chiude con 17 punti e 6 assist ma anche 5 palle perse. Fatica anche Pascal Siakam che si ferma a 15 punti con solo 3/11 al tiro. Oltre a loro ci provano Myles Turner che segna 16 punti mentre Aaron Nesmith ne mette 14 ma tira 5/12 dal campo. La serie ora si sposta a Indianapolis, dove i Thunder sanno di dover vincere almeno uno dei due match. Altrimenti il ritorno della serie in Oklahoma significherà match point per i Pacers.

Intanto anche in Nba il mercato non dorme mai. Dopo la clamorosa trade di febbraio che lo ha portato in gialloviola, Luka Doncic è pronto a legare il suo futuro a lungo termine ai Lakers. Sotto contratto fino al 2026 con player-option per la stagione successiva, secondo ’Espn’ il 26enne sloveno dovrebbe firmare un accordo triennale da 165 milioni di dollari, legandosi dunque alla franchigia californiana fino al 2028 con opzione a favore dello stesso Doncic per la stagione 2028-29. Sul tavolo anche un’altra ipotesi di accordo: un quadriennale da 229 milioni di dollari da far scattare dal 2026-27 cancellando l’attuale player-option.