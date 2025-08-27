Tifosi tra passato e presente. La cartina di tornasole sarà la campagna abbonamenti

La cartina di tornasole di tutta una estate pasticciata è dietro l’angolo. Perché fra pochi giorni parte la campagna abbonamenti. E lì si vedrà il tasso di gradimento che sta riscontrando e riscuote la società con le sue scelte. Il tutto all’interno di una galassia sportiva che dice che la Vis Pesaro ha superato quota mille e che il Loreto basket ci crede e vede un futuri radiosi. Ma al di là dei sogni di una notte di mezza estate, qualcosa il Loreto potrebbe anche rosicchiare al pubblico legato da sempre alla Vuelle; attraverso un po’ di pesaresità e un po’ di empatia che è arrivata con l’ingaggio di Franco Del Moro.

Insomma la concorrenza c’è, piccola o grande che sia. E in questo discorso vanno tenuti anche presenti i contenitori. Il palaVitri ha una disponibilità di poco meno di undicimila posti e cioè tre volte la capienza del Benelli e dieci volte di più del palasport di Campanara dove giocherà il Loreto. Se pochi fanno massa nelle altre due strutture, pochi fanno ‘ tristezza’ all’interno del palas della Torraccia.

E in tutto questo discorso, ma questo problema va avanti da anni, pesa non poco anche un altro fattore, al di là di come sono finite le due amichevoli disputate al torneo di Riccione,e cioè che non verranno disputate amichevoli in casa. Per cui gli appassionati sono davanti, ormai da anni, ad un vecchio, slogan pubblicitario: Galbani vuol dire fiducia. Insomma comprare a scatola chiusa l’abbonamento, ma questa non sembra proprio l’aria anche perché ancora la squadra deve essere completata. Nel conto manca un americano e non è cosa di poco conto all’interno di un campionato, quello di A2, che ne prevede solamente due.

Il pubblico sa cosa vale Tambone, così come mette nel conto la crescita, visto che ha un anno con ottimi minutaggi alle spalle, di Maretto. Che il lituano appena arrivato sia di buona scuola cestistica, in pochi hanno dubbi visto che dai paesi Baltici escono da anni giocatori di talento e con ottimi fondamentali. De Laurentiis è stato già ‘pesato’ lo scorso anno, ma nessuno sa il valore di tutti gli altri componenti della Vuelle che fra poco più di una ventina di giorni scenderà in campo con in palio i due punti. Per la stragrande maggioranza del pubblico si è poco distante da una pagina a caso dell’elenco del telefono.

Bravi, somari, confusionari si può pensare di tutto ma un grande alibi questa società ce l’ha comunque perché lo scorso non solo si è sbagliato tutto o quasi, ma soprattutto si è pulito il pero sotto il profilo finanziario ed ora si stanno pagando le conseguenze.

