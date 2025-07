Torneo del Porto, 23° Memorial ’Stefano Candelari’. Folla per la finale: 800 spettatori. Vincono "Le bimbe di Santo»

Una serata travolgente quella che ha chiuso la 23ª edizione del Memorial "Stefano Candelari", che ha richiamato ogni sera tantissimi appassionati al playground del Porto, ma che venerdì sera ha battuto tutti i record poiché ha visto attorno al campetto dietro la chiesa quasi 800 spettatori. Hanno vinto “Le bimbe di Santo“ che hanno battuto i “Beck’s treet Boys“ con il punteggio di 84-81. In squadra, fra i vincitori, anche due degli under 19 della Vuelle che quest’anno hanno fatto parte della rosa della prima squadra, David Cornis e Francesco Stazi, e un altro paio usciti qualche anno fa dal vivaio biancorosso, Matteo Di Francesco e Luca Aloi.

"E’ stata senza dubbio la finale più partecipata di tutte le edizioni, la tribuna era già piena alle 20.15 con la partita che iniziava alle 21" dice soddisfatto Giampiero Magi, portavoce del comitato organizzatore. Miglior giocatore della finale è stato votato proprio Aloi, uno dei componenti della squadra vincitrice, premiato da due giocatori della Vuelle presenti alla serata, Matteo Tambone e Simone Zanotti. Luca Aloi ha fatto razzia di premi, portandosi a casa anche il trofeo della gara del tiro da tre punti, dedicato da quest’anno ad Alberto Spinaci, portolotto doc, grande appassionato di pallacanestro, scomparso pochi mesi fa per un malore mentre nuotava in mare, che aveva vinto in passato questa sfida: hanno premiato la fidanzata e la sorella di ‘Spina’. Infine, il premio fair-play trofeo Avis è stato assegnato ad Alessandroni (del team “Le bimbe di Paolo“). Era presente, come ogni anno, la famiglia di Stefano Candelari, a cui è dedicato il torneo: i genitori hanno consegnato le coppe alle squadre prima e seconda classificate. Al termine delle premiazioni, l’esplosione di gioia dei vincitori è stata accompagnata da quella dei fuochi d’artificio, quindi ricco buffet offerto dall’organizzazione, curata come sempre alla grande dagli amici di Stefy. E adesso la festa del porto può cominciare.

e.f.