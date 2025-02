Tortona cade nel finale. Burnell show. Brescia avanti con Della Valle

Germani Brescia

86

Bertram Derthona Tortona

79

(24-21, 42-33, 62-60, 86-79)

GERMANI BRESCIA: Bilan 8, Ferrero 0, Dowe 4, Della Valle 20, Ndour 7, Burnell 17, Tonelli 0, Ivanovic 20, Mobio 2, Rivers 5, Cournooh 3, Pollini 0. All. Poeta.

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Zerini 0, Vital 17, Kuhse 10, Gorham 12, Candi 13, Farias 0, Denegri 0, Baldasso 11, Kamagate 0, Biligha 4, Severini 0, Weems 12. All. De Raffaele.

Note: BR 17/35 - TO 17/29 da 2; BR 11/21 - TO 11/30 da 3; BR 19/28 - TO 12/17 ai liberi; BR 31 - TO 32 rimbalzi; BR 11 - TO 15 palle perse; BR 16 - TO 16 assist.

"Partita molto strana, andata a volate, dopo un quarto e mezzo clamoroso siamo calati ma la forza è stata restare attaccati alla partita. Ci siamo meritati questa semifinale". Peppe Poeta battezza così il successo dei lombardi su Derthona in una sfida colma di momenti incredibili e colpi di scena. Parte malissimo Brescia, che incassa un 3-13 da una Derthona che stupisce con Leo Candi in quintetto al posto di Kuhse. Poeta, che dopo i dubbi della vigilia lancia Ndour (encomiabile per impegno, e comunque coriaceo nell’ultimo quarto) in quintetto con Bilan, corre subito ai ripari con Burnell da 4, e raccoglie con Amedeo Della Valle. Il cambio di marcia è improvviso e devastante: Derthona segna solo 2 punti nei primi sette minuti del secondo quarto, il vantaggio vola in doppia cifra e il capitano scollina quota 10 già prima dell’intervallo. Non è un fattore Miro Bilan, Ismael Kamagate per De Raffaele è un fantasma ma Biligha no, e ancora con Candi la squadra piemontese scava una nuova differenza ad inizio ripresa.

Della Valle finisce anche al tappeto prendendo una brutta botta all’anca nel momento chiave (rientrerà ovviamente in campo, stoico come sempre), in regia anche Kuhse pare prendere per mano Derthona e la volata non promette nulla di buono. Non sarà così. La squadra del Cidneo ha carattere, e soprattutto esperienza nei suoi elementi chiave. Mentre Walter De Raffaele, inspiegabilmente, dimentica in panchina Leo Candi per tutto il quarto quarto. E infatti sono Nikola Ivanovic e Jason Burnell (abbracciato a fine gara da patron Mauro Ferrari) a fare la differenza. L’americano mette due triple dopo un pesantissimo 1/4 di Bilan dalla lunetta), il montenegrino sfrutta una pessima difesa di Vital per piazzare l’allungo decisivo con un piede quasi fuori dal campo. E dal possibile colpo del ko inverso, a novanta secondi dalla sirena, è invece Brescia ad alzare le mani dal manubrio ben prima quando ancora Burnell stoppa Gorham (può essere la giocata del torneo) e Cournooh segna in contropiede il canestro della staffa. Vince Brescia, torna in semifinale dopo due anni, Jason Burnell è mvp a conferma di un momento di forma magico: "Siamo arrivati qui per vincere".