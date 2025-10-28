Tour de force: c’è Barcellona in Eurolega. Olimpia incerottata e affamata di riscatto

Vincere, viaggiare, tornare in campo subito. Segnali positivi in campo al Forum nella sfida di domenica, la prima vinta tra le mura amiche. Poi fugace allenamento prima di prendere l’aereo e sbarcare in Catalunya dove questa sera di gioca. Così l’Olimpia sarà in campo, a poco più di 48 di ore di distanza, nella gara di Eurolega contro il Barcellona. Obiettivamente questo ritmo è davvero troppo alto, perchè poi si torna di nuovo a giocare dopo domani, contro Parigi al Forum, per il terzo doppio turno della stagione dopo neanche un mese dalla partenza. L’Olimpia ha provato a far cambiar la formula del girone unico in Eurolega quest’estate, ma ha vinto la maggioranza ed ora si deve adeguare come tutti.

Dodici gare in trenta giorni ad ottobre, dieci a novembre. I blaugrana arrivano da due ko consecutivi in Europa, netto l’ultimo in casa sotterrati di 15 dallo Zalgiris Kaunas, ma davvero si sta imparando che ogni partita quest’anno è cosa a sé. Biancorossi ancora orfani di 3/5 del quintetto con Lorenzo Brown, Josh Nebo e Zach LeDay che non potranno ancora essere della partita per i problemi muscolari. Nel post Venezia coach Messina ha detto che il primo a recuperare dovrebbe essere LeDay a inizio novembre. Anche Diop, infortunatosi nel riscaldamento contro Valencia, potrebbe tornare all’inizio del mese già per la gara di campionato con Reggio Emilia. Anche a Barcellona non ci sono buone notizie per Joan Penarroya, visto che sarà ancora fuori, forse per l’ultima sfida prima di rientrare, Nico Laprovittola, oltre al lungodegente Juan Nunez. Rientra invece Brizuela che, l’anno scorso, fece letteralmente impazzire la difesa milanese. L’Armani ritroverà poi contro, dopo mille battaglie ai tempi di Bologna, Tornik’e Shengelia. Le statistiche parlano di due squadre che giocano proprio in modo differente, Olimpia è il terz’ultimo attacco del torneo e la 2^ miglior difesa, il Barcellona è il 4° dell’Eurolega, anche se proprio l’Olimpia le ultime due gare le ha concluse in tripla cifra (100 con Valencia, 101 con Venezia). Da questo “nouvelle vogue“ l’Armani deve trarre ispirazione per il futuro. E a Barcellona proverà a sorprendere per rimettersi in carreggiata.